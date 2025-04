Marta Knight se reafirmará a sí misma, esta semana en GPS

Marta Knight actúa hoy miércoles 30 de abril en Madrid (Maravillas Club), como parte del ciclo Girando por Salas. Será la gran presentación de su nuevo EP, que sale a la venta la semana que viene. De él hoy seleccionamos el primer adelanto y titular ‘Unbothered’ como Canción del Día’. Pero comencemos por el principio…

La cantante barcelonesa se dio a conocer en 2017, año en el que publicó el EP ‘Peterloo Heroes’ . ‘Resurrection’ en 2018 fue un punto de inflexión al superar el millón de streams en Spotify tirando de guitarra eléctrica y estribillo a lo Iggy Pop.

Tras ‘Strange Times Forever’, su gran puesta de largo en 2022, que le permitió actuar en Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia o Países Bajos, también sonó bastante ‘Martes 13’, su colaboración con Cora Yako de 2023.

Y así llegamos a su nuevo EP, llamado ‘Unbothered’, el que saldrá el próximo 9 de mayo y que alterna inglés y castellano. Nos habla de «la necesidad de tratarnos bien a nosotros mismos», de «combinar sueños y anhelos».

El EP incluye 4 temas, de los que conocemos 2: ‘Núvol’ en Spanglish, un medio tiempo sobre estar perdida en una gran ciudad, y el pegadizo ‘Unbothered’ que escogemos como Canción del Día. La artista tiene como referentes a gente como Clairo, Arlo Parks y Beabadoobie, y sobre todo esto último se nota en una canción de neo-grunge en el que el nervio de las guitarras topa con la dulce voz de Marta Knight.

También próxima al sonido Mourn, ‘Unbothered’ nos habla de «pequeñas chicas guapas con pequeñas manos preciosas», frente a alguien que experimenta dificultades: «nadie sabe cuánto me llevó mirarme en un espejo sin que me molestara», dice la frase que incluye el título de la canción. «Nunca quise ser otra persona, aunque me aburriera o fuera menos doloroso», plantea en este tema que busca la autoafirmación.

Tras actuar hoy 30 de abril en Madrid, el tour «Girando por Salas» de Marta Knight continúa este jueves 1 de mayo por Sevilla, el viernes 2 de mayo en Zaragoza, el 10 de mayo en Cambados (Pontevedra), y el 29 de mayo por Granada. Detalles, en la web de Girando por Salas.