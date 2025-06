Adiós a James Lowe, cantante original de los Electric Prunes

Los Electric Prunes, la influyente banda de rock psicodélico, ha perdido a su vocalista original y uno de sus miembros fundadores, James Lowe, que falleció el pasado jueves 29 de mayo a los 82 años. Su familia ha comunicado la noticia: “Papá deja un legado de sonido, amor y creatividad sin límites».

Nacido en San Luis Obispo, California, aunque criado en Los Ángeles, Lowe formó los Electric Prunes en 1965 junto a Mark Tulin (bajista), Ken Williams (guitarrista) y Michael Weakley (batería) en 1965, a partir de una banda de garaje anterior, los Sanctions. Los Electric Prunes fueron conocidos por su sonido innovador, que fusionaba psicodelia y experimentación sonora y se considera pionero del rock electrónico. Aunque los Electric Prunes solo obtuvieron dos éxitos en el Billboard Hot 100, ‘I Had Too Much to Dream (Last Night)’ y ‘Get Me to the World on Time’, su influencia es ampliamente reconocida en el underground estadounidense. Su tema ‘Kyrie Eleison’ se usó en la banda sonora de la película de 1969 ‘Easy Rider’.

- Publicidad -

Los Electric Prunes, desalentados por los obstáculos en la industria musical, se disolvieron en 1968 después de publicar dos discos, ‘I Had Too Much to Dream (Last Night)’ (1967) y ‘Underground’ (1967). Sin embargo, su agente Dave Hassinger, que poseía los derechos del nombre del grupo, reformó los Electric Prunes con nuevos integrantes. De esa reconfiguración se editaron dos innovadores álbumes, ‘Mass in F Minor’ (1968) y ‘Release of an Oath’ (1968).

Tras dejar la formación de los Electric Prunes, Lowe se convirtió en ingeniero de sonido y trabajó con artistas como Todd Rundgren o Sparks. En 1999, la formación original de los Electric Prunes se reunió para tocar y registrar nuevos discos. Actualmente, el grupo continuaba en activo. Mark Tulin falleció en 2011.