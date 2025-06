Linkin Park anuncia único concierto en España en 2026

Linkin Park ha anunciado concierto único en España. La cita es dentro de un año, el 23 de junio de 2026. El Auditorio Miguel Ríos de Rivas-Vaciamadrid de Madrid acogerá la primera visita de Linkin Park a España en nueve años.

Una preventa especial para miembros de LP Underground se activará el martes 3 de junio a las 9.00 (hora local) para los miembros Legacy de LPU, y a las 11.00 (hora local) para los miembros de LPU Passport Plus.

La venta general para España comenzará el 6 de junio a las 9.00 (hora local) y las entradas costarán desde los 84 euros gastos de gestión incluidos. Todas las entradas son para público de pie.

Linkin Park presenta su último disco, ‘From Zero‘, (2024) el primero publicado con su nueva formación, que incluye a la vocalista Emily Armstrong. El disco acaba de ser reeditado con tres cortes nuevos, entre ellos el single ‘Up From The Bottom’.