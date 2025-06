Bryan Adams es una de las superestrellas musicales más peculiares de la historia. Artista superventas, especialmente durante los 80 y 90, se estiman sus ventas globales -de discos y singles- en torno a los 100 millones de copias. Si no has escuchado sus desgarradas baladas ‘Heaven’ o ‘(Everything I Do) I Do It for You’, es que has vivido en una cueva o todavía no has nacido. Paralelamente, Adams ha desarrollado una prestigiosa carrera como fotógrafo de celebridades, y por su lente han pasado desde la Reina Isabel II de Inglaterra hasta Lana Del Rey. Amigo durante una breve época de Amy Winehouse o la Princesa Diana, Adams es probablemente la persona con mayor capital social que he entrevistado.

Adams es cortante al hablar de Lady Di en esta entrevista; de aquella amistad «hace mucho tiempo» y tiene razón: han pasado 30 años. Su nuevo disco, ‘Roll with the Punches‘, el decimosexto de su carrera, la industria musical o su identidad de rockero (nunca le digas a Adams que hace pop), forman el grueso de esta conversación. Adams saluda en un simpático español -aunque reconoce no dominar el idioma- y es generoso recordando a Amy, pero 15 minutos de charla dan para poco. La gira de Adams por España se compone de las siguientes fechas:

Miércoles 4/6/25 – Alicante – Área 12

Viernes 6/6/25 – Pamplona – Navarra Arena

Sábado 7/6/25 – Ávila – Músicos en la Naturaleza 2025 (FEST)

Domingo 8/6/25 – Mérida – Teatro Romano

Martes 10/6/25 – Málaga – Auditorio Cortijo de Torres

Jueves 12/6/25 – Santiago – O Son do Camiño (FEST)

- Publicidad -

Este es el primer disco completo que publicas a través de tu propio sello, Bad Records. Ni siquiera has recurrido a una discográfica independiente. ¿Ya no te interesa trabajar con sellos?

He investigado muchos sellos, mi instinto me decía que este disco tenía que editarlo una discográfica multinacional. Sin embargo, todos los contratos que he leído son muy malos; ninguno favorece al artista. Así que he decidido hacerlo por mi cuenta. Creé Bad Records en 2013 y he visto que ahora es el momento adecuado de darle uso. Además, últimamente he acabado en posesión de mucha de mis discos antiguos, que estaban bajo contratos viejos, y necesitaba cobijarlos en algún lado. Así que tiene sentido tener toda mi música en un único sitio.

Has dicho que los contratos actuales son horribles. ¿Qué los diferencia de los contratos que firmaste en los 80 o 90?

Se dan muchos factores. Cuando llevas mucho tiempo en la industria musical, no quieres ceder el control de tu música así como así. Los contratos actuales están enfocados en la música digital y el streaming, pero no benefician al artista. A menos que seas un artista joven en el que la discográfica invierte de manera especial, un sello es como un banco con tasas desfavorables.

- Publicidad -

El disco propone un sonido puramente pop-rock. ¿Has buscado un sonido depurado de melodías y guitarras? ¿No te interesa la fusión de estilos?

Soy un artista de rock. He crecido escuchando no solo rock pesado, sino también a los Beatles, Rolling Stones, blues-rock… El disco simplemente refleja la música que he escuchado toda la vida. No considero que sea pop en absoluto; es puro rock. Hoy en día ya no se escuchan guitarras en la radio, y este es un disco hecho con guitarras y baterías. La música que suena en la radio ahora se crea en un ordenador.

¿Echas de menos que el rock tenga presencia en radio?

No sigo modas, solo hago lo que sé hacer. Este disco está compuesto por las diez mejores canciones que he podido escribir en el último año y medio.

- Publicidad -

¿Estás al tanto de las novedades musicales? ¿Percibes que el rock sigue presente en el underground?

Sin duda, hay una escena underground, pero siempre ha existido. Me gusta ser un artista independiente porque sé que ya no encajo en el mainstream. Me importa un bledo.

‘Be the Reason’ o ‘A Little More Understanding’ promueven un mensaje empático, de respeto al prójimo. ¿Te han inspirado las últimas noticias políticas o más bien la soledad en las redes sociales?

Las últimas noticias políticas me han inspirado sin duda. Las letras del disco abordan esos temas. La canción titular habla de recibir golpes pero seguir adelante, y ‘A Little More Understanding’ trata sobre ver las cosas desde la perspectiva de otra persona. Todos los temas están inspirados en circunstancias personales, pero también en lo que está ocurriendo en el mundo.

Taylor Swift, con la que has actuado, te inspiró a regrabar tu música. Ahora que ha recuperado sus másters, ¿cómo ves tú el panorama actual para los artistas en cuanto a la propiedad de su obra? ¿Crees que es un camino que más músicos deberían seguir?

No sé si Taylor Swift cambiará el panorama para todos los artistas jóvenes porque a los sellos no les interesa ceder el control de la música. A las discográficas les interesa mantener la propiedad. Si eres un artista joven, tendrás que luchar mucho para recuperar el control sobre tu música. Cuando eres independiente, no tienes que lidiar con eso. Por otro lado, un artista joven debe entender que si la industria no apoya su propuesta, quizá no llegue a donde quiere. Hay que estar dispuesto a ceder el control para llegar a algún lado. Taylor Swift ha podido comprar sus másters pagando una suma asombrosa, pero es su situación particular, la mayoría de artistas no se lo pueden permitir.

«No me considero un artista de pop en absoluto»

Otros artistas jóvenes han defendido su decisión de no controlar su música porque saben que, al firmar con una discográfica, se convierten en una inversión que puede funcionar o no.

Es un riesgo que tomas: puedes ceder el control y esperar que funcione, o no. Es un juego de dados.

Tu carrera como fotógrafo es asombrosa. Fotografiaste a Amy Winehouse y pasaste ratos con ella. ¿Recuerdas alguna anécdota o conversación?

Fotografié a Amy tres o cuatro veces y pasamos ratos juntos en el Caribe. Fue muy difícil ver a alguien con tanto talento tirarlo todo por la borda. Cuando pienso en Amy, me lleno de tristeza; muchas de las cosas con las que lidiaba tenían que ver con su crianza y con rodearse de las personas equivocadas. Amy solo quería que alguien la quisiera.

¿Le preocupaba la exposición mediática?

No lo sé.

Fuiste amigo de la Princesa Diana. ¿Ella escuchaba tu música? ¿Recuerdas qué escuchaba?

Sí, escuchaba mi música, pero no recuerdo cuál era su canción favorita. Eso fue hace mucho tiempo.

Dices que eres rockero y que no haces pop, pero tu single con Melanie C, ‘When You’re Gone’, era muy pop. ¿Qué opinas de ella ahora?

Es una muy buena canción. Es rock y pop a la vez, ¿qué hay de malo en eso?

Nada en absoluto. Solo me preguntaba qué lugar ocupa para ti esa canción en tu discografía.

Es muy buen tema. Es una mezcla de pop y rock porque Melanie es pop y yo soy rock. Fue una buena unión.

Tienes 6 fechas en España. ¿El directo se centra en tu nuevo disco, tocarás el disco completo, o es más bien un repaso por toda tu discografía?

Esta es la tercera vez que vengo a España en un año. En la gira de ‘Roll with the Punches’ tocamos tres canciones del nuevo disco; en el resto del concierto repasamos las canciones que todo el mundo conoce y que llevo tocando cientos de años.