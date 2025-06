Jessie J, diagnosticada con cáncer de mama temprano

Jessie J ha compartido que le han diagnosticado un cáncer de mama en estadio temprano y que se tomará un descanso para someterse a una cirugía. La cantante de ‘Price Tag‘ explica que recibió el diagnóstico antes del lanzamiento de ‘No Secrets’, uno de sus últimos singles, y que no estaba segura de comunicar la noticia porque «sé que los medios exagerarán la historia». Sin embargo, ha indicado que para ella era importante compartir la noticia con sus seguidores.

Jessie J subraya la palabra «temprano», es decir, el cáncer le ha sido detectado en una fase inicial. Aún así, requerirá tratamiento.

«El cáncer es un asco en cualquier forma, pero me aferro a la palabra «temprano». Me he estado haciendo pruebas todo este tiempo. Solo quería ser honesta y compartirlo. Primero, porque egoístamente, no hablo lo suficiente sobre ello. No lo estoy procesando, porque estoy trabajando mucho. También sé que compartir este tipo de cosas me ha ayudado en el pasado, porque otras personas me han dado su amor y apoyo, o me ha contado sus propias historias. Soy un libro abierto. Me rompe el corazón que tanta gente esté pasando por tanto, por cosas similares o peores. Esa es la parte que me mata». En la sección de comentarios, personalidades británicas como Leigh-Anne o Gaby Roslin mandan a Jessie su apoyo.