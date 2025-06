Muere Brian Wilson, líder de The Beach Boys y genio del pop

Brian Wilson ha fallecido a los 82 años, según ha anunciado su familia: «Por favor, respetad nuestra privacidad durante estos momentos mientras nuestra familia está de luto. Sabemos que estamos compartiendo la pena con el mundo». Fundador y compositor principal de The Beach Boys, Wilson había estado viviendo con una enfermedad neurocognitiva similar a la demencia.

El eco de las contribuciones de Brian Wilson en la música pop llega hasta nuestros días. Después de abandonar una gira de The Beach Boys en 1964 a causa de un ataque de pánico, se encargó, junto a los músicos de la legendaria Wrecking Crew de Los Ángeles, de componer uno de los mejores discos de la historia del pop.

Se dice que ‘Pet Sounds’ (1966) es prácticamente un disco en solitario de Wilson, figurando como autor y productor de todas las canciones, mientras que el resto de la banda mayoritariamente contribuyó con sus inconfundibles tomas vocales. Wilson también se trataba de un productor único, ayudando a las siguientes generaciones a imaginar el estudio como todo un instrumento aparte y experimentando más allá de sus propias posibilidades.

Nacido en Inglewood, California, Brian fue el más mayor de tres hermanos. Con ellos, Carl y Dennis, su primo Mike Love y su amigo del colegio Al Jardine, formarían el grupo que marcaría toda su vida. Empezaron llamándose The Pendletones, pero después del lanzamiento de ‘Surfin’ (1962), su primera canción, Candix Records cambió el nombre del grupo a The Beach Boys sin el permiso de ninguno de sus miembros. Un año después, consiguieron su primer número 1 con ‘Surfin’ U.S.A.’.

Wilson se trataba del principal compositor del grupo y, a medida que él crecía, también crecían sus ambiciones musicales. Aunque el estigma de ser un simple grupo de música surf les persiguió durante toda su carrera, Brian no tardó en introducir elementos introspectivos en sus canciones. Ejemplo de esto son composiciones tan tempranas como ‘In My Room’ (1963) o ‘Please Let Me Wonder’ (1965).

‘Pet Sounds’ fue considerado un fracaso, tanto de ventas como de crítica, pero eso no impidió que Wilson se obsesionase con terminar su gran obra maestra, ‘Smile’. Él mismo lo describió como una «sinfonía adolescente a Dios», pero acabó resultando inviable principalmente por dos razones: un coste técnico y económico sin precedentes en la época y una salud mental del autor que se había deteriorado rápidamente. Tras la cancelación del disco, el rol de Wilson en la banda nunca fue el mismo.

Después de ingresar en un centro psiquiátrico en 1968, la vida de Wilson se vio envuelta en años de adicciones y aislamiento. Es en esta época en la que se cede su puesto de productor a su hermano pequeño, Carl Wilson, mientras intenta lidiar con sus problemas de salud mental. Los problemas y las polémicas derivadas de sus años de tratamiento con el psiquiatra Eugene Landy están retratados en la película ‘Love & Mercy’, protagonizada por John Cusack y Paul Dano en el papel de Wilson. En 1992, Carl Wilson consiguió que la licencia de Landy fuese revocada y que Brian volviese a estar bajo la supervisión de sus hermanos y familiares.

‘Smile’ siempre fue la espinita clavada en la vida de Wilson y no ha sido hasta este siglo cuando por fin ha podido ver su visión llevada a la realidad. ‘Brian Wilson Presents: Smile’ fue lanzado en 2004 ante el asombro de la crítica y presentado en un concierto único que también fue recogido en vídeo.