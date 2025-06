Lemonheads siguen rockeando 19 años después

The Lemonheads anuncian hoy un nuevo álbum, llamado ‘Love Chant’, que será su primer trabajo en 19 años. No saldrá, eso sí, hasta dentro de 4 meses, el 24 de octubre.

El primer single, ‘In the Margin’, acaba de darse a conocer, y es un breve tema de 2 minutos, de clara inspiración rockera y noventera. Evan Dando ha explicado que quería una canción de riff y que el tema habla sobre la venganza de una chica de 8º. El vídeo, en cambio, está protagonizado más bien por una flauta y una camiseta de Sepultura.

Entre los músicos y co-autores invitados del álbum hay sorpresas como J Mascis, Juliana Hatfield o Adam Green.

01 58 Second Song

02 Deep End

03 In the Margin

04 Wild Thing

05 Be-In

06 Cell Phone Blues

07 Togetherness Is All I’m After

08 Marauders

09 Love Chant

10 The Key of Victory

11 Roky