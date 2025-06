Taylor Swift canta ‘Shake it Off’ por sorpresa en Nashville

Taylor Swift ha realizado una aparición musical por sorpresa durante la cumbre anual de Tight End University, un encuentro de tres días fundado en 2021 por su pareja, Travis Kelce, junto a George Kittle y Greg Olsen, en el que jugadores de NFL se reúnen para entrenar, hacer contactos o compartir técnicas. «Tight End» se refiere a una posición del fútbol estadounidense. En realidad, el evento ha tenido lugar en el Vanderbilt University, en Nashville, Tennesse.

El evento musical que culmina la celebración de Tight End University, Tight End & Friends, se ha celebrado no en el mencionado centro universitario, sino en el Brooklyn Bowl, una sala de conciertos de Nashville, y ahí ha aparecido Taylor Swift para cantar su éxito de 2014 ‘Shake it Off’, acompañada de su guitarra acústica. Según las crónicas, el público recibió exaltado la aparición de Swift, ya que no estaba anunciada. El cartel de Tight End & Friends anunciaba «actuaciones musicales sorpresa», pero pocos imaginaban que Swift sería una de ellas.

- Publicidad -

A nadie se le escapa que Taylor Swift comenzó su carrera en Nashville (ella es originaria de Pensilvania). Ahora, meses después del final del mastodóntico Eras Tour, Swift ha vuelto a tocar en la ciudad que la vio nacer como artista.

Swift ha sido noticia recientemente por recuperar sus másters y por revelar que ha pausado la grabación de ‘Reputation (Taylor’s Version)’.