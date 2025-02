Taylor Swift lidera todas las listas oficiales de discos de 2024

La IFPI, organismo oficial de la industria musical a nivel mundial, ha publicado su habitual estudio sobre 2024. Aunque un poco tarde y ya todos nos habíamos dado cuenta, ‘The Tortured Poets Department‘ ha sido el álbum más popular del año. Además, Taylor Swift es por 5ª vez no consecutiva, la artista más exitosa del mundo.

En la lista que aglutina ventas y mainstream, es decir, todos los formatos, el top 3 lo completan dos mujeres: Billie Eilish y Sabrina Carpenter con sus últimos lanzamientos. Como curiosidad, observando las diferentes tablas publicadas, hay curiosidades dependiendo del formato, con la salvedad de que Taylor Swift manda en todas. Es la número 1 en ventas, vinilos y streaming.

- Publicidad -

Por el contrario, el top 10 de ventas está plagado de proyectos surcoreanos por la fuerza del CD en estos países. En streaming encontramos fuertes sobre todo a artistas con el perfil de SZA y Travis Scott, y los álbumes viejos de los folkies Noah Kahan y Benson Boone.

En cuanto a vinilos, aparte de que Taylor Swift aparece 5 veces en el top 10, encontramos la única aparición de ‘BRAT’ y una reliquia como ‘Rumours’ de Fleetwood Mac, que lleva en listas prácticamente desde que salió en 1977.

- Publicidad -

Los 10 discos más populares de 2024

1.-Taylor Swift / The Tortured Poets Department

2.-Billie Eilish / Hit Me Hard and Soft

3.-Sabrina Carpenter / Short N’ Sweet

4.-Enhypen / Romance: Untold

5.-SZA / SOS

6.-Seventeen / Spill the Feels

7.-Morgan Wallen / One Thing at a Time

8.-Seventeen / 17 Is Right Time

9.-Noah Kahan / Stick Season

10.-Stray Kids / ATE

Los discos más vendidos del mundo de 2024

1.-Taylor Swift / The Tortured Poets Department

2.-Enhypen / Romance / Untold

3.-Seventeen / Spill the Feels

4.-Seventeen / 17 Is Right Time

5.-Stray Kids / ATE

6.-Stray Kids / HOP

7.-IVE / IVE Switch

8.-NCT Dream / Dream Scpae

9.-Aespa / Armageddon

10.-Tomorrow x Together / Minisode 3: Tomorrow

- Publicidad -

Los discos más escuchados en streaming de 2024

1.-Taylor Swift / The Tortured Poets Department

2.-Sabrina Carpenter / Short N’ Sweet

3.-SZA / SOS

4.-Morgan Wallen / One Thing at a Time

5.-Billie Eilish / Hit Me Hard and Soft

6.-Noah Kahan / Stick Season

7.-Taylor Swift / Lover

8.-Benson Boone / Fireworks & Rollerblades

9.-Ariana Grande / Eternal sunshine

10.-Travis Scott / Utopia

Los 10 vinilos más vendidos de 2024

1.-Taylor Swift / The Tortured Poets Department

2.-Billie Eilish / Hit Me Hard and Soft

3.-Chappell Roan / The Rise and Fall of A Midwest Princess

4.-Sabrina Carpenter / Short N’ Sweet

5.-Taylor Swift / 1989 (Taylor’s Version)

6.-Taylor Swift / Midnights

7.-Taylor Swift / Folklore

8.-Fleetwood Mac / Rumours

9.-Taylor Swift / Lover

10.-Charli XCX / BRAT

Artistas más populares por año

2013: One Direction

2014: Taylor Swift

2015: Adele

2016: Drake

2017: Ed Sheeran

2018: Drake

2019: Taylor Swift

2020: BTS

2021: BTS

2022: Taylor Swift

2023: Taylor Swift

2024: Taylor Swift