La noticia ha circulado por varios medios estos días, pero hoy tanto Rolling Stone como Billboard confirman que Katy Perry y Orlando Bloom se han separado después de nueve años juntos. Los rumores de separación surgían después de que Bloom fuera visto atendiendo solo la boda de Jeff Bezos y Lauren Sanchez en Venecia.

US Weekly informa que la separación se produce «en buenos términos» y que Katy se siente «decepcionada» pero «aliviada de no tener que pasar por otro divorcio», ya que cantante y actor estaban comprometidos pero no casados. Perry vuelve a afrontar una separación durante una gira.

Katy y Orlando se conocieron en 2016, en 2019 se comprometieron y en 2020 recibieron a su hija, Daisy Dove. Daisy nació solo dos días antes del lanzamiento de ‘Smile‘, el penúltimo álbum de Perry, que contenía el single ‘Daisies’. Aquel tema no hablaba de la maternidad, pero ha podido inspirar el nombre de la hija de Katy y Orlando.

Meses antes del estreno de aquella canción, en marzo de 2020, Perry anunció su embarazo a través del videoclip de ‘Never Worn White’.

Daisy Dove ha estado presente en ‘143‘, el más reciente álbum de Perry. Varios cortes están dedicados a ella, como ‘Lifetimes‘ -una de las mejores canciones de 2024- o ‘Wonder’. Además, durante su viaje al espacio el pasado mes de abril, Perry quiso rendirle homenaje llevando consigo una margarita -en honor a Daisy- que mostró con cariño ante la cámara.