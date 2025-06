Shame se inspiran en las paradojas de Oscar Wilde

El 5 de septiembre es la fecha elegida para el regreso de Shame tras el tercer largo que sacaron en 2023, ‘Food for Worms‘. La banda de punk ha producido este disco junto a John Congleton y ha asegurado que «trata sobre los cobardes, los cabrones, los hipócritas» porque «hay un montón de ellos ahora mismo». La nota de prensa de Popstock menciona a Trump, así como temas como el «conflicto y la corrupción; el hambre y el deseo; la lujuria, la envidia y la omnipresente sombra de la cobardía».

El sencillo con el que lo presentan se llama ‘Cutthroat’ y viene marcado por dos ideas llamativas: el grupo quiere resultar más bailable, se ha abierto a incorporar electrónica, y además está inspirado por Oscar Wilde.

«Leía muchas obras de teatro de Oscar Wilde donde todo giraba en torno a la paradoja», explica Charlie Steen. «‘Cutthroat’ va sobre una frase de ‘El abanico de Lady Windermere’ cargada de contradicción: «La vida es demasiado importante para tomársela en serio»».

Lo de la electrónica da lugar a un tema más cercano a la pista de baile, con un aire incluso a bandas más comerciales de rock tipo Dandy Warhols. En cuanto al texto, la idea ha sido aunar «arrogancia» e «inseguridad» como dos caras de la misma moneda. El estribillo no puede más con su hedonismo con frases como «le gustan los chicos y las chicas, le gusta pasárselo bien con todo el mundo»… en contraste con la estrofa que grita «nací para morir». Este es el tracklist del álbum:

1. Cutthroat

2. Cowards Around

3. Quiet Life

4. Nothing Better

5. Plaster

6. Spartak

7. To and Fro

8. Lampião

9. After Party

10. Screwdriver

11. Packshot

12. Axis of Evil