Zac Farro de Paramore da un giro radical en solitario

Zac Farro es el siguiente integrante de Paramore que lanza disco en solitario. ‘Operator’ se pone a la venta el 18 de julio.

Farro fundó Paramore junto a su hermano, Josh, y la vocalista Hailey Williams, cuando todos ellos eran adolescentes. Los dos hermanos Farro abandonaron la formación en 2010 por motivos legales, pero Zac volvió a la banda en 2017 y continúa en ella desde entonces.

‘My My’, el single de presentación de ‘Operator’, es un cambio de tercio radical respecto a la propuesta de Paramore. Las guitarras ahora se deslizan con el «twang» del country, las baterías se acarician como en el soft-rock y la capa de guitarra acústica lleva a la canción de autor de los 70. Fans de Father John Misty, Andy Shauf o Mac DeMarco deberían darle una oportunidad.

A pesar del agradable sonido de ‘My My’, el mensaje de su letra contiene un fondo agridulce. Explica Farro que ‘My My’ es una «canción personal sobre presenciar a un ser querido intentar dejar ir a alguien por quien siente un profundo cariño» y que intenta captar «ese tipo de dolor que se lleva por dentro». Según Farro, ‘My My’ «captura esos momentos de reflexión y de procesamiento que recorren todo el álbum». El largo trae 9 pistas:

01 Operator

02 Second Chance

03 1

04 Simple Actions

05 My My

06 Gold Days

07 All I Really Want Now

08 Sunday Driving

09 I Need You