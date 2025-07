Haim, Benson Boone, Hidrogenesse… entran al top 40 de JNSP

Lorde no solo mantiene el número 1 de JENESAISPOP con ‘Hammer’, siendo lo más votado holgadamente en la final de nuestras Stories de Instagram, sino que además sube al puesto 2 con ‘Man of the Year’, que ya pasó por la cima. El entusiasmo en torno a ‘Virgin‘ es generalizado entre nuestra audiencia.

- Publicidad -

Las entradas más fuertes de la semana, directas al top 10, son las de HAIM, Benson Boone e Hidrogenesse. A la parte baja de la tabla también llegan Laufey, KATSEYE, Disco Lines con Tinashe y Cut Copy.

Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

- Publicidad -

- Publicidad - Vota por todas las canciones que te gusten Addison Rae / Fame Is a Gun

Addison Rae / Headphones On

Agnes / BALENCIAGA COVERED EYES

Aitana / 6 DE FEBRERO

Amaarae / S.M.O.

Amaia / M.A.P.S.

Bad Bunny / Baile inolvidable

Belén Aguilera / Laberinto

Benson Boone / Mr Electric Blue

Big Thief / Incomprehensible

Buscabulla / Miraverahí

Cut Copy / When This Is Over

dexter in the newsagent / Special

Disco Lines, Tinashe / No Broke Boys

Ethel Cain / Nettles

Fever Ray / I'm Not Done (Therapy Session)

Gelli Haha / Bounce House

Guitarricadelafuente / Pipe dream

HAIM / Take me back

Hidrogenesse / Imaginado es todo

JADE / Plastic Box

Judeline / chica de cristal

Kate Nash / GERM

KATSEYE / Gameboy

KATSEYE / Gnarly

Laufey / Lover Girl

Lia Kali, Toni Anzis / Cantaré

Lola Young / One Thing

Lorde / Hammer

Lorde / Man of the Year

Lorde / What Was That

Mariah Carey / Type Dangerous

MARINA / CUNTISSIMO

Miley Cyrus / End of the World

Natalia Lacunza, Jesse Baez / Un castigo

Nourished by Time / 9 2 5

PATIMENT / Agna

PinkPantheress / Illegal

Reneé Rapp / Leave Me Alone

Sabrina Carpenter / Manchild

Saint Etienne / Glad

Sen Senra / Eternamente joven

Smerz / Roll the dice

Stereolab / Transmutted Matter

Sudan Archives / DEAD

The Knocks, Dragonette / Love Me Alive

underscores / Music

Wet Leg / davina mccall

Zahara, Ximena Sariñana / >3CDMX

Zara Larsson / Midnight Sun Ver resultados