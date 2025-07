The Rapture tocarán en España en su primera gira en 15 años

The Rapture ha confirmado una gira por Europa y América del Norte que incluirá una actuación en España a finales de noviembre. La banda neoyorquina, autora de la enorme ‘How Deep Is Your Love’, se presentará el próximo 23 de noviembre en la Sala 2 de Razzmatazz, en Barcelona.

Será la primera vez desde 2012 que The Rapture actúe en Barcelona. Aunque el grupo ofreció varios conciertos de reunión entre 2019 y 2020, después de separarse en 2014, esta gira se promociona como la primera oficial en 15 años.

Las entradas estarán a la venta en Fever a partir del 11 de julio a las 10 horas a un precio de 30 euros + gastos de distribución. La entrada está disponible con un 10% de descuento en Fever solo para clientes de Revolut. Os recordamos que podéis comprar las entradas para los conciertos de Primavera Tours con el Bono Cultural Joven del Ministerio de Cultura.