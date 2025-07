Purity Ring vuelven con disco homónimo y «fantástico»

El grupo de pop electrónico Purity Ring, que nos ha regalado pequeños grandes discos como ‘Shrines‘, estará de regreso el próximo 26 de septiembre. Será entonces cuando publiquen un nuevo álbum que será homónimo. Es solo el cuarto de su carrera y el primero en 5 años, pues son los que han pasado desde ‘Womb‘.

De él ya conocemos 3 pistas: ‘many lives’, con cierto regusto drum&bass; una especie de reprise llamado ‘part ii’, y desde hoy un tercer corte titulado ‘place of my own’, que sucederá a ambos en la secuencia. El objetivo del tema nuevo es sacarnos de nuestro «espacio y tiempo», para que podamos disfrutar de «la calma y la soledad»: “all i want is a place of my own / some way to be alone”.

El grupo cuenta que esta es una de las canciones que les vinieron estando en un bosque entre montañas: «el beat vino como la nube que teníamos encima».

En el que definen como «el disco más inmersivo de su carrera», se han inspirado en lo físico, pero también en lo fantástico, mencionando videojuegos como Nier Automata o Final Fantasy X. El disco presenta a dos personajes, mj y Corin, que buscan construir un mundo mejor a partir de uno destruido. Eso sí, puntualizan que no va a ser una «fantasía escapista». Parte de todo esto se intuye en una secuencia que incluye títulos como ‘mj odyssey’, y también en la imagen seleccionada para Youtube.

1.-relict

2.-many lives

3.-part ii

4.-place of my own

5.-red the sunrise

6.-memory ruins

7.-mistral

8.-the long night

9.-Imanocean

10.-between you and shadows

11.-mj odyssey

12.-broken well

13.-glacier ::in memory of rs::