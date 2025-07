Trump, «encantado» con la cancelación del Late Show de Colbert

El Late Show de Stephen Colbert llegará a su fin el próximo mayo. Así lo anunció el presentador durante el programa de este jueves, asegurando que se había enterado «justo anoche»: «El próximo año será nuestra última temporada. La cadena dará fin al Late Show en mayo», reveló. Hoy, Donald Trump ha celebrado la cancelación del programa.

Desde su llegada al poder, Stephen Colbert se ha mostrado crítico con la presidencia de Trump. Este llevaba al frente del programa desde hace más de una década y será el último presentador de su historia, ya que la CBS no llevará a cabo una sustitución. El programa, que llevaba emitiéndose desde 1993, termina para siempre.

Aunque la CBS ha aclarado que se trata de «una decisión puramente financiera», decenas de políticos demócratas están cuestionando la motivación de la cancelación del programa a raíz de lo acontecido durante los últimos meses. Paramount, propietaria de CBS, aceptó pagar hace unos días una cantidad de 16 millones de dólares al presidente estadounidense con el objetivo de que este desestimase una querella vigente contra el programa 60 Minutes.

Al mismo tiempo, la empresa estadounidense está en medio de un intento de fusión con Skydance, para lo que necesita la aprobación del Gobierno. El propio Colbert describió este movimiento de Paramount como «un gran soborno». Por eso, hoy Trump ha publicado su opinión en Truth Social: «Me encanta que Colbert haya sido despedido. Tenía todavía menos talento que audiencia», ha asegurado.

El presidente republicano ha vaticinado que «Jimmy Kimmel será el siguiente», ya que «tiene todavía menos talento». Por otro lado, ha elogiado a Greg Gutfield, que sería el Colbert de la conservadora Fox News: «Es mejor que todos los demás juntos, incluido el cretino de la NBC que ha arruinado el Tonight Show», ha escrito refiriéndose a Jimmy Fallon.

Donald Trump says he’s happy Stephen Colbert’s late night show is being cancelled:

