J Balvin / Mixteip

El formato «mixtape» no ha perdido tanta vigencia a lo largo de los años. Tradicionalmente ha servido para quitar hierro y solemnidad a algunos lanzamientos y en ocasiones ha terminado siendo decisivo en algunas carreras, como fueron los casos de The Weeknd, o más recientemente, PinkPantheress o Charli XCX. En el caso de J Balvin le sienta especialmente bien, porque conceptualizar no es el fuerte del artista colombiano, como se vio en ‘Colores‘, ‘José‘ y ‘Rayo‘, cada uno más decepcionante que el anterior, el último dedicado a un coche.

En ‘Mixteip’, un proyecto que mira tanto al pasado como su portada retro, J Balvin no ha temido pasar de un género a otro de canción a canción. Paradójicamente esa recuperación de la libertad creativa ha dado lugar a un proyecto sólido, muy ameno y disfrutable de 26 minutos de duración, en el que José da varias veces en la diana, resultando su mejor trabajo desde ‘Vibras‘.

Por la parte del reggaeton, ‘Zun Zun’ se pega bastante con ese estribillo taladradora que repite «Acata, zum zum, acata, zum zum». Cuenta con la colaboración de Justin Quiles, y cuando se suma también Lenny Tavárez, decide volverse loca con los beats. ‘No te olvido’ y ‘Rio’ -el nombre del hijo de Balvin-, en la que el cantante habla sobre dejar el whiskey y disfrutar de la vida familiar, cuando acaba de cumplir 40 años, están entretenidas.

Las dos canciones que ahondan en las raíces de la música latina, en la estela del último Bad Bunny, logran el notable. ‘Misterio’ pasa a ser una salsa con la colaboración del maestro Gilberto Santa Rosa. Que diga «palabra de caballero» justo el conocido como «Caballero de la Salsa», es un puntazo. Y Omega es el artista invitado en el precipitado merengue ‘KLK’. Un chute de energía que manda todo «a la mierda» de la siguiente forma: «Son las 15 de la mañana, tú sabes que la monté / Todo el combo sigue activo, va a volver a anochecer. Pal carajo este trabajo, mandé al jefe pa’ la mier».

‘St Tropez’ es un aislado homenaje al rap, mientras ‘Bruz Wein’, con su ambiente de fresa, es una sucesión de referencias pop, no solo a Batman, algunas de lo más arriesgadas: «Te llegamos con la banda, Coldplay / Bien volao’ de la cabeza, Kurt Cobain». Lo mejor de toda esta ‘Mixteip’ es lo dinámica que resulta. Algunas pegas podrían ponerse a ‘Uuu’, un funk brasileño, con guitarra española y Stormzy hablando Spanglish, si no fuera porque dura menos de 2 minutos y casi tienes que reconocer que más bien deja con ganas de más.

O quizá lo mejor de todo es que J Balvin parezca plenamente consciente de cuál es su mejor canción. En concreto ‘LA CANCIÓN’ que entregó, así en mayúsculas, en otra «mixtape» junto a Bad Bunny, y que suma más de 2.000 millones de streams en Spotify. Ahora volvemos a verla referenciada en ‘PQLB’ («pa’ que llores bailando»). Siempre será una gozada reencontrarse con semejante maravilla.