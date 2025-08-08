Mariah Carey, 100% Mariah al descubrir que Katy Perry fue al espacio

El pasado 14 de abril, Katy Perry viajó al espacio formando, junto a las tripulantes Amanda Nguyen, Aisha Bowe, Kerianne Flynn, Gayle King y Lauren Sánchez, la primera misión espacial compuesta íntegramente por mujeres desde 1963. La nave de Blue Origin simplemente cruzó la línea de Kárman, el límite convencional entre la atmósfera terrestre y el espacio exterior, suficiente para que la tripulación experimentara ingravidez dentro de la cápsula. Sin embargo, esta aventura desató una ola de odio en internet dirigida hacia la cantante de ‘Lifetimes’. En JENESAISPOP defendimos la decisión de Perry de visitar el espacio, por varias razones.

La misión especial de Blue Origin, la empresa de Jeff Bezos, fue la comidilla de internet durante semanas, aunque no todo el mundo estaba al tanto. Entre esas personas, Mariah Carey, que se acaba de enterar de que Katy Perry viajó al espacio durante una entrevista con su viejo amigo Scott Mills en la BBC Radio 2. Y su reacción se ha vuelto viral porque es un reguero de frases memorables.

La conversación surge cuando Mills pregunta a Carey si le gustaría ir al espacio «como hizo Katy Perry». Carey, que porta gafas de sol en interior porque no soporta ciertos focos, no estaba enterada de esta información y pregunta: «¿Katy fue al espacio? ¿Dónde fue?» Una voz fuera de cámara le aclara que Perry viajó justo más allá de la órbita y regresó, lo que permite a Carey entender que Katy pudo “flotar” en el espacio. Sin embargo, ella no termina de creérselo: «¿Y esto es cierto?», pregunta a Mills, desconcertada. Cuando le ratifican que este dato es verdadero, Carey aprueba la decisión de Katy: «No me importa que lo haya hecho, es bastante increíble». Eso sí, cuando Mills le vuelve a preguntar si iría al espacio, ella responde claramente: «Creo que he hecho suficiente», provocando las risas del locutor.

Las palabras de Carey han desatado risas en redes por el que parece un nuevo «I don’t know her» de cosecha propia, ese épico «I think I’ve done enough» que remata la conversación y que, expresado de esa manera, solo podría haber salido de la boca de Mariah Carey.

Algunos sugieren que Carey puede estar lanzando «shade» a Perry, recordando el desaire que Katy tuvo con ella en un programa de televisión en 2014, cuando dijo que Mariah “era fabulosa para ser alguien de otra época”. Sin embargo, Carey parece genuinamente impresionada por la hazaña de Perry, por lo que resulta poco probable que esté enviando indirectas tantos años después.