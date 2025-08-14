Lana Del Rey la toma con Ethel Cain y la «bloquea» en Instagram

Justo cuando el público se encuentra degustando el nuevo disco de Ethel Cain, Lana Del Rey ha decidido iniciar un beef con la autora de ‘American Teenager’. Lana quiere devolvérsela a Ethel después de que, supuestamente, Cain se burlara de ella hace años recreando la famosa imagen de 2022 en la que Lana posaba de pie con Jack Donaghue, vocalista de la banda de witch-house Salem y su entonces pareja, frente a un centro penitenciario.

En una foto muy similar posterior, igualmente tomada en plano general, Ethel aparecía posando junto a Donaghue desde un puente, delante de un paisaje montañoso. Cabe mencionar que no existe constancia de que Ethel y Jack hayan mantenido una relación romántica.

- Publicidad -

Lana ha decidido retomar el asunto en una canción titulada ‘All About Ethel‘, en la que menciona a la artista directamente por su nombre: «Ethel Cain odió mi post de Instagram, y cree que es guay recrear mi pose en Chicago». La cantante ha publicado un vídeo desde el coche haciendo mímica del tema y ha revelado que será la pista 13 de su próximo disco. Por supuesto, el título de ‘All About Ethel’ evoca el de ‘All About Eve’, la película conocida en España por el título de ‘Eva al desnudo’, sobre una joven admiradora que se propone suplantar la identidad de una consagrada actriz.

En la misma letra, Lana hace referencia a otro episodio, esta vez de 2023, cuando se disfrazó de camarera en una clásica cafetería de gofres estadounidense. Parece que aquel gesto también fue una indirecta para Ethel Cain. Y es que, en 2022, The New York Times publicó una entrevista cuyo titular coronaba a Ethel como “la reina del Waffle House”. ¿Quiso Lana entonces dejar claro que la verdadera reina era ella?

- Publicidad -

El asunto ha tomado un giro inesperado cuando Ethel Cain ha revelado que Lana Del Rey la ha «bloqueado» en Instagram.

La afrenta entre Lana Del Rey y Ethel Cain tiene más capas. En el pasado, Ethel ha rechazado las comparaciones entre su música y la de la autora de ‘Born to Die‘, calificándolas de reduccionistas y misóginas. Pero hay más, y es que, en 202, Cain llegó a afirmar que «jamás en absoluto» trabajaría con Jack Antonoff, productor de confianza de Lana Del Rey.