La historia de los imitadores de artistas logra un nuevo cénit

El imitador de un artista, por definición, nunca podrá ser más famoso que el artista imitado. Sin embargo, algunos se han creído tanto el personaje que se han acercado a vivir su misma gloria. Navi, icónico imitador de Michael Jackson, llegó a trabajar con el Rey del Pop. A otros iconos del pop como Elvis Presley o Madonna les han llovido imitadores y artistas de drag han actuado -y siguen actuando- recreando su imagen, voz y estilo.

Uno de los casos recientes más memorables es el la drag queen imitadora de Lady Gaga que, tras un concierto del Chromatica Ball, enloquecía al público después de que un guarda de seguridad la empezara a escoltar pensando que era la verdadera Gaga. La drag queen, Penelopy Jean, aclaraba a gritos que era una «drag queen», dejando al guarda completamente desconcertado.

@penelopyjean El momento en que la seguridad se dio cuenta de que no era Lady Gaga 😅🤣 #Gaga #LadyGaga #ChromaticaBall ♬ som original – Penelopy Jean

- Publicidad -

La cultura de la imitación de artistas pop no surge de manera espontánea: en el mundo del drag forma parte de una larga tradición de expresión artística queer anclada en la parodia y el homenaje. Sin embargo, es inusual que un artista de drag desarrolle una carrera basándose en la imagen de un artista concreto, aunque existen casos de imitadoras de Isabel Pantoja en España (La Pantoja de Puerto Rico), o de Britney Spears en Estados Unidos (Derrick Barry).

- Publicidad -

Pero también hay que hablar de profesionales que imitan como parte de una economía del tributo, con conciertos en salas y teatros o incluso giras internacionales que generan millones en ingresos. El público consume este tipo de espectáculos como una forma de acercarse a artistas ya fallecidos o a aquellos cuya presencia resulta inaccesible, ya sea por razones económicas o por la dificultad de verlos en vivo. Amy Winehouse es un ejemplo reciente.

Algunos «impersonators» de artistas actuales son casi tan famosos como los imitados. Paige Neimann, por ejemplo, es la famosa imitadora de Ariana Grande. Y Justin Bieber cuenta con varios. En el caso más triste, uno de ellos, Tobias Strebel, falleció a los 35 años, tras haber invertido cerca de 100.000 dólares en operaciones de cirugía estética para parecerse al canadiense.

- Publicidad -

Pero los imitadores de Bieber continúan apareciendo. Esta noche, uno de ellos ha logrado actuar en un club de Las Vegas tras convencer al equipo de seguridad de que se trataba del propio cantante. El imitador, que irrumpió en el escenario del XS Nightclub sin camiseta, cubierto de tatuajes, con vaqueros, gafas de sol y el pelo rapado, actuó durante más de cuatro minutos antes de ser escoltado fuera del recinto. El club se dio cuenta de que se la habían colado leyendo comentarios de TikTok.

El impostor resultó ser el francés de 29 años Dylan Desclos, conocido en TikTok por su parecido físico con el intérprete de ‘Yukon’. Y aunque su aparición podría tratarse de una maniobra publicitaria de algún tipo, la web Casino asegura que varias personas han sido despedidas tras el incidente. En TikTok, varios usuarios lamentan que, tras el ataque terrorista de 2017, la seguridad en Las Vegas siga siendo deficiente y permita episodios como este.

La imitación simplemente abre a muchos una puerta hacia la oportunidad laboral. ¿Cuántos empleos ha generado la imitación de Elvis Presley? ¿Había otra vía profesional para el imitador de Freddy Mercury, Marc Martel? Desconozco si Desclos se gana la vida con esto, o si de momento solo ha decidido llevar su parecido físico con Bieber a sus últimas consecuencias. Lo seguro es que este incidente ha colocado su nombre -y su imagen- en los medios de todo el mundo. Dedicarse al show business es difícil, pero seguro que la visibilidad mediática ayuda.

Aunque hay maneras alternativas de imitar sin tener que liarla parda. En el último año se han vuelto tremendamente populares los concursos de «lookalikes» o dobles, a raíz de la visita de Timothée Chalamet a un evento de este tipo celebrado en Nueva York. Desde entonces se han convocado con éxito concursos de dobles de Harry Styles en Londres, Rosalía en París, Paul Mescal en Dublín o Zendaya en Oakland.

Estos concursos, convocados través de redes sociales, no requieren actuar, ni cantar, ni viralizarse, ni mucho menos la intervención de un programa de televisión; el único requisito es que los concursantes se parezcan al artista elegido. Aquí ya no se habla de imitación, sino de puro parecido físico. El público entonces decide al ganador. Normalmente no hay premio o se da un premio económico simbólico. Sin embargo, el actor Glen Powell llevó la idea al siguiente nivel, premiando a su doble ganador con la posibilidad de que un miembro de su familia protagonizara un cameo en su próxima película.

Por supuesto, nada de esto es nuevo: los concursos de imitadores o de dobles existen, como mínimo, desde principios del siglo pasado. Lo que demuestran casos como el del impostor de Justin Bieber o la drag queen que fue confundida por Lady Gaga es que siempre habrá personas dispuestas a llamar la atención o incluso a ganarse la vida imitando a otros artistas. Y también habrá quienes, al no estar extremadamente familiarizados con la imagen de una celebridad, caigan en la “trampa”, como aquel que lee una noticia de El Mundo Today y la toma en serio.