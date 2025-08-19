Nuevos hits en España: Kidd Voodoo y… ¡The Police!

Rels B mantiene el número 1 en España con ‘Tú vas sin (fav)‘. Es el primer top 1 para el mallorquín en España y además es disco de platino. Sin duda, es una de las canciones del verano.

La subida más fuerte de la semana es ‘Me mareo’ de Kidd Voodoo con JC Reyes. Pasa del puesto 14 al puesto 12 coincidiendo con la salida del nuevo álbum del joven artista chileno cuyo nombre real es David León. Edita en su propio sello homónimo, Kidd Voodoo. En próximos días, este tema seguirá subiendo porque ya es top 4 en Spotify España.

La única entrada de la lista estos días es ‘Luces de colores’ de Omar Courtz, que ha de conformarse con el puesto 94.

Sorprende si acaso la reentrada de ‘Every Breath You Take’ de Police en el puesto 95, pues la lista española no es tan amiga como otras internacionales de canciones tan antiguas. Por supuesto, el gran clásico de Police está viviendo una nueva vida en redes desde hace tiempo y actualmente lo encontramos en el puesto 41 del Global de Spotify. Entre los países donde más está gustando este viral: Australia, Suiza, Bélgica, Irlanda, Italia… en líneas generales, la Europa continental.

En su momento, en 1983, ‘Every Breath You Take’ fue número 1 en UK y EE UU, y alcanzó el puesto 3 en España. Muy cuestionada a posteriori por el carácter «stalker» de su letra, la canción nunca ha sido realmente cancelada, mucho menos tras aparecer en ‘Stranger Things’, y camina firme hacia los 3.000 millones de streams en Spotify.



