Conan Gray es una de las superestrellas de la era actual del streaming. ‘Heather’, single extraído de su debut de 2020, ‘Kid Krow’, es uno de esos temas que superan los 2 mil millones de reproducciones en Spotify, y los números de ‘Maniac’, ‘Memories’ o ‘The Cut that Always Bleeds’ son igualmente impresionantes.

Gray es, además, uno de los artistas asociados a Dan Nigro, productor de Olivia Rodrigo y Chappell Roan. Junto a Nigro, Gray ha producido su cuarto álbum, ‘Wishbone‘, que acaba de ver la luz.

El repertorio de ‘Wishbone’ se construye sobre un sonido que hibrida pop-rock, rock alternativo y folk-pop. ‘Vodka Cranberry’ es uno de sus himnos, y la Canción Del Día para hoy sábado.

‘Vodka Cranberry’ se caracteriza por su estribillo coral. También es una sentida composición que mezcla guitarras acústicas y cuerdas dramáticas a la manera del brit-pop de los noventa. A pesar de su tradicional estructura, composición e instrumentación, ‘Vodka Cranberry’ logra destacar convirtiendo la bebida que da título a la canción en un símbolo de desamor. Un cóctel que, en el mundo de Conan Gray, encarna el dolor de una ruptura inminente. ¿Será su respuesta a ‘Espresso’ y ‘Diet Pepsi’?

Quizá por haber bebido demasiado ‘Vodka Cranberry’, Gray no escatima en sentimentalismo. «Sé que me odias, he mirado tu foto y llorado como un crío; habla, no me hagas esperar, si no vas a cortar lo nuestro, lo haré yo», lamenta. La canción invita a cantar a pleno pulmón, y Gray se anota el mérito de incluir el adjetivo «imbécil» en la letra y lograr que suene natural.

