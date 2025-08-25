Kylie Minogue sufre un colapso en México

Las giras internacionales son tremendamente exigentes, y si no, que se lo digan a Kylie Minogue, que este fin de semana ha sido captada sufriendo un “pequeño colapso respiratorio” tras finalizar su reciente concierto en Ciudad de México, un episodio que, por fortuna, quedó en un susto.

Kylie habría experimentado un malestar posiblemente relacionado con el agotamiento y la altura de la capital mexicana, según cuenta Muzikali Records. “La artista, siempre profesional, fue atendida rápidamente por su equipo tras bambalinas, recostándose para recibir auxilio”, señala la publicación.

El clip que circula en redes sociales muestra a Kylie cerrando el show radiante. Sin embargo, al retirarse del escenario comienza a sentirse indispuesta: se coloca la mano al pecho, parece perder estabilidad y, según se ve en las imágenes, se pone de frente y cae, posiblemente asistida por un guardia de seguridad. No queda claro en el vídeo si llegó a desmayarse.

Kylie no ha comentado el episodio en redes, pero ha seguido publicando contenido con total normalidad y buen ánimo, por lo que parece que se encuentra recuperada del pequeño percance.

