Delaporte explican su «gira de despedida»

Delaporte ha anunciado gira de despedida, que no dará pie a una «despedida» como tal, sino a un periodo de descanso y de investigación creativa. El grupo de Sandra Delaporte y Sergio Salvi explica que necesita «parar» para poder seguir creando.
Delaporte lleva tiempo de gira presentando sus últimos discos, ‘Déjate caer‘ (2025) y ‘Aquí y ahora‘ (2024). Centrados en los ritmo rave y tecno, han generado algunos de los conciertos más memorables y apoteósicos de la carrera de Delaporte.
Ahora, Delaporte abandona temporalmente la carretera, pero señala que esta «pausa indefinida» solo incumbe a los escenarios. “Me he dado cuenta de que descansar es igual de importante que hacer cosas, aunque no se vea ni se valore», explica Sandra en un comunicado. «Una cosa sin la otra no se sostiene, aunque nos hayan metido en la cabeza la exigencia, la competición, la comparación y la sensación de fracaso si no haces nada y nadie te ve”, añade.
La nota indica que «Delaporte no se despiden desde el agotamiento, sino desde la necesidad de parar para poder seguir creando desde un lugar auténtico». El dúo espera poder crear desde la libertad de no tener «las horas llenas» ni «nada que conseguir» ni a «nadie a quien impresionar, «solo sentir que la vida se aligera y que lo que creas nace porque no puede ser de otra manera”.
La gira de despedida de Delaporte incluye las siguientes fechas:
Málaga – 15 de noviembre (sala París 15)
Madrid – 21 de noviembre (sala La Riviera) → entradas agotadas
Barcelona – 27 de noviembre (sala Razzmatazz 1)
Valencia – 29 de noviembre (Auditorio Roig Arena)
Además, también actuarán en dos festivales antes de esas fechas:
B-Side Festival – 6 de septiembre en Molina de Segura
Sound Jordi – 18 de octubre en Alcoi
Delaporte ha anunciado que la artista invitada en esta gira será Laia Alcolea. Pianista, productora y compositora madrileña, ha trabajado con Delaporte y recientemente ha lanzado su single de debut en solitario, ‘No me fío de mí’.