19.000 asistencias se han contado en la edición de este fin de semana de Canela Party, que ha contado en Torremolinos con gente como bar italia, Blonde Redhead, DIIV, Les Savy Fav o Bob Vylan.

Como es tradición, en el festi se proyectó un avance de los ya confirmados de cara a 2026, que hoy se comparten ya en forma de cartel oficial, diseñado por Bráulio Amado, quien en su momento tocó en el Canela con su banda de screamo Adorno.

Los artistas que ya sabemos que se pasarán por el Recinto Ferial de Torremolinos los días 27, 28 y 29 de agosto son los siguientes: Ángeles Toledano, Carolina Durante, Getdown Services, joseluis, Karen Dió, Las Petunias, Rufus T. Firefly y Wavves.

Los abonos para la edición 2026 del Canela Party se pondrán a la venta en la plataforma Ingresse en solo unos días, el próximo lunes día 1 de septiembre, con una oferta especial de lanzamiento a precio reducido.