Cyndi Lauper canta con Cher, SZA, Mitchell… en su show final

Este 30 de agosto ha terminado el que será el último tour de Cyndi Lauper. ‘Girls Just Wanna Have Fun Farewell Tour’ se ha desarrollado a lo largo de 69 fechas desde el año pasado, visitando primero Norteamérica, luego Reino Unido, algunos países europeos -sin parada en España-, Australia, Japón y finalmente Norteamérica de nuevo. El Hollywood Bowl de Los Ángeles ha acogido el show final, y ha contenido varias sorpresas.

El setlist habitual, de 16 canciones, ha incluido esta vez ‘Carey’ junto a Joni Mitchell, ‘Time After Time’ con John Legend, ‘True Colors’ con SZA y finalmente ‘Girls Just Want to Have Fun’ con Cher. Ahí es nada. También hubo una quinta colaboración con el telonero Jake Wesley Rogers en una versión de ‘Money Changes Everything’.

- Publicidad -

SZA y John Legend cumplen su cometido de demostrar que ‘True Colors’ y ‘Time After Time’ son temas universales y válidos para cualquier tiempo, también para sus fans más jóvenes.

Las apariciones públicas de Joni Mitchell son hace tiempo muy contadas, lo que hace su colaboración muy simbólica. Pero hay que destacar especialmente el fin de fiesta que regaló Cher, interpretando «Girls» como si fuera suya.

- Publicidad -

Fue el fin del concierto, con sección de humor, y participación popular. «Tú eres la reina», dijo una. «No, tú eres la reina», respondió la otra. Cher, por cierto, gritó al final: «os veo pronto». Y es que ella también está grabando el que se supone que va a ser su último trabajo de estudio, y pronto debería haber noticias sobre el mismo.



what do you MEAN Cyndi Lauper brought out SZA for her final show 😭😭 Singing True Colors I love her so much😭 pic.twitter.com/kVTSFGFQxs — Anthony (@eternal_solana) August 31, 2025

- Publicidad -



