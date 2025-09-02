Miguel hablará del ‘Caos’ en su primer disco en 8 años

Miguel, el hombre que un día pareció salvar el R&B, está de vuelta. El autor de discos como ‘Kaleidoscope Dream‘ no publica ningún largo desde 2017, cuando salió ‘War & Leisure‘, aunque es verdad que sí ha sacado algún EP y algunos singles sueltos.

De ellos, según Pitchfork, solo ‘Always Time’ estará en el próximo disco que el artista sacará el 23 de octubre bajo el nombre de ‘Caos’, coincidiendo con su 40º cumpleaños.

- Publicidad -

En una nota de prensa ha dicho que para «reconstruir, tenía que destruirse a sí mismo», y esa es la confrontación de la que habla en ‘Caos’, donde se explayará sobre su evolución personal, y sobre cómo «la transformación es un proceso violento».

Miguel colaboró en el pasado con estrellas del tamaño de Travis Scott o Mariah Carey. El tema que las plataformas de streaming han convertido en su gran clásico ha sido ‘Sure Thing’, extraído de su debut ‘All I Want Is You’ (2010).

