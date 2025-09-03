¿Radiohead, en Madrid este noviembre?

Los rumores de una gira europea de Radiohead se han hecho prácticamente realidad. Durante los últimos meses, las pistas sobre la vuelta de la banda británica a la carretera se han sucedido con bastante solidez. Ahora, unos flyers recogidos por los fans del grupo apuntan a que Radiohead estarán este noviembre en Madrid y cuatro ciudades europeas más.

Estos serían los primeros conciertos de Radiohead en 7 años. Los flyers que han colgado los usuarios de Reddit muestran fechas en Madrid, Bolonia, Copenhague, Londres y Berlín. Los shows madrileños se celebrarían los días 4, 5, 7 y 8 de noviembre de este año en el Movistar Arena. Casualmente, no hay ningún concierto programado en el recinto para esas fechas, según la página web oficial.

La noticia llega después de la inauguración de una nueva sociedad de responsabilidad limitada con el nombre de RHEUK25, lo cual en el pasado siempre ha significado la salida de un disco o el anuncio de una gira. Ahora, lo que falta es el disco.

Conciertos de Radiohead en 2025

11/4 Madrid, Spain @ Movistar Arena

11/5 Madrid, Spain @ Movistar Arena

11/7 Madrid, Spain @ Movistar Arena

11/8 Madrid, Spain @ Movistar Arena

11/14 Bologna, Italy @ Unipol Arena

11/15 Bologna, Italy @ Unipol Arena

11/17 Bologna, Italy @ Unipol Arena

11/18 Bologna, Italy @ Unipol Arena

11/21 London, UK @ The O2

11/22 London, UK @ The O2

11/24 London, UK @ The O2

11/25 London, UK @ The O2

12/1 Copenhagen, Denmark @ Royal Arena

12/2 Copenhagen, Denmark @ Royal Arena

12/4 Copenhagen, Denmark @ Royal Arena

12/5 Copenhagen, Denmark @ Royal Arena

12/8 Berlin, Germany @ Uber Arena

12/9 Berlin, Germany @ Uber Arena

12/11 Berlin, Germany @ Uber Arena

12/12 Berlin, Germany @ Uber Arena

Madrid

