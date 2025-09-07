Paul Thin responde a Soy Una Pringada tras llamarle «bisexual de mujeres»

Esty Quesada, más conocida como Soy Una Pringada, ha dedicado uno de sus últimos vídeos virales al videopodcast de RTVE ‘¡Qué hombres!’, presentado por Mario Marzo y Tote Fernández. En concreto, al programa que recibió a Paul Thin de invitado. En el clip, Esty califica al artista como «bisexual de mujeres» y critica «las luchas que se inventan los hombres», entre otras cosas. Por ello, Paul Thin ha publicado un comunicado.

‘¡Qué hombres!’ se describe como un podcast sobre «nuevas masculinidades» en su página web. En concreto, el programa de Paul Thin giró en torno a su experiencia como hombre bisexual. Esto es lo primero que critica Soy Una Pringada: «Es que los hombres lo pasamos muy mal eh, es que los hombres no podemos llorar, es que los hombres no podemos ir de rosa… ¿Y quién ha establecido ese sistema? Pregunto», suelta Esty en un tono burlón.

Durante el resto del clip, Esty se ríe de «las luchas que se inventan los hombres». Por ejemplo, cuando Paul Thin cuenta que tiene amigos heteros a los que les cuesta decir que escuchan a Rosalía por ser una mujer, o el hecho de que Mario Marzo dejase de comprar flores a su madre porque le llamaban «gay», a pesar de no serlo. «Bring back la mili», sentencia Esty.

«Están hablando entre heteros de lo que piensan cuando les llaman gay… ¿Y si invitáis a un gay? ¿Qué igual tiene más que decir?», asegura Soy Una Pringada. Además, en otros momentos del clip se burla tanto del pelo de Paul Thin como de su eyeliner. Ahora, el extriunfito ha publicado un comunicado en redes: «Soy un hombre bisexual con novia».

Thin comienza explicando que el programa «se hizo como algo que debiera ver el hombre cis hetero y ver una realidad a la que no está acostumbrado». Admite que «puede que no se hiciese de la mejor manera», pero defiende la intención de «llegar a un público que necesitase ver como normal algo que en sus casas es motivo de risas y odio».

En cuanto a las burlas sobre su posición privilegiada como hombres, este asegura que «los tres que estábamos ahí somos plenamente conscientes de ello». A continuación, aborda las palabras de Esty sobre su bisexualidad: «Hablas de mí como si fuera un hombre heterosexual cuando no es el caso y lo sabes. He pasado por luchas distintas a las de un hombre homosexual, pero también he luchado, aunque sea de distinta manera».

Este finaliza el comunicado recordando el «acoso escolar» que sufrió desde los 6 años «por no entrar en cánones de masculinidad» y recrimina a Soy Una Pringada «tener que tragarme tus insultos gratuitos porque no soy lo suficiente bisexual para ti, porque no tengo un novio y una novia al mismo tiempo».