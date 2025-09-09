El punk feminista y político de Dick Move debutará en la Wurli

La Wurlitzer recibirá mañana a dos grupos dispuestos a prender la sala con el punk más salvaje. Será el primer bolo en España de los neozelandeses Dick Move, mientras que los madrileños Mátame Camión se encargarán de calentar la sala a base de distorsión. Este miércoles 10 de septiembre, a las 21h.

El ciclo ‘Escenarios Madrid de Vibra Mahou’ lleva más de 15 años apoyando las salas de concierto de la capital y este año no iba a ser diferente. Dick Move serán el plato fuerte de una noche centrada en los pogos. Con influencias del punk de los 80 y unas letras totalmente incendiarias, la banda neozelandesa dará a conocer su mezcla de compromiso político y humor al otro lado del mundo.

- Publicidad -

En este sentido, ‘Fuck It’ es una de las joyas del grupo. «Qué quieres de mí / Una guarra y una madre / Me gustaría ver como prosperas / En un sistema construido para joderte», canta la vocalista Lucy Suttor entre un torbellino de guitarras eléctricas. Por otro lado, en ‘Nurses’, su último single, el grupo apuesta por una mordaz crítica social: «Cuando el gobierno elige caseros antes que enfermeras / La enfermedad es profunda / Pero al menos el rico puede gastar menos».

La noche en la Wurlitzer comenzará con Mátame Camión, que como buenos punkies madrileños ya han visitado la sala en más de una ocasión. Así lo cantan en ‘Sin Discutir’: «Ya no quiero ver tu cara en el Wurli / Ya no quiero que me escribas más». No había un lugar mejor para llevar a cabo estos conciertos.

- Publicidad -

Las entradas ya están disponibles en la página web oficial de Wurlitzer Ballroom, a un precio de 10 euros.