Tortoise vuelven tras 9 años, de nuevo inclasificables

Tortoise publicará su primer álbum en 9 años el próximo 11 de noviembre. Su último trabajo fue ‘The Catastrophist‘ en 2016. El nuevo largo se llamará ‘Touch’, y el single que desde hoy podemos escuchar se llama ‘Layered Presence’.

Su sello explica que el inclasificable grupo experimental, conocido por trabajos como ‘TNT’ (1998), ha creado el álbum de manera colectiva. Eso sí, ya no viven todos juntos en un loft como a finales de los 90, sino que lo han hecho desde sus respectivas ciudades de residencia: L.A., Portland y Chicago.

En el álbum encontraremos de todo: «Krautrock aerodinámicamente rediseñado, ritmos rave techno a manivela y fanfarrias puntillistas de spaghetti western (…) una lógica interna tan atractiva como desconcertante, un rompecabezas para saborear en lugar de resolver».

‘Touch’ incluirá un tema lanzado el año pasado llamado ‘Oganesson’, del que se lanzaron varios remixes, como el del poeta y activista Saul Williams, la ingeniera de masterización Heba Kadry, el baterista de Black Keys Patrick Carney, Broken Social Scene y su compañero en el sello International Anthem, Makaya McCraven.

Este será el tracklist del álbum:

01 Vexations

02 Layered Presence

03 Works and Days

04 Elka

05 Promenade à deux

06 Axial Seamount

07 A Title Comes

08 Rated OG

09 Oganesson

10 Night Gang



