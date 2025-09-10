Encuentran un cuerpo en el coche del cantante d4vd

La policía de Los Ángeles ha encontrado un cadáver en estado de descomposición en un coche Tesla registrado a nombre del cantante d4vd, autor de hits virales de la talla de ‘Here With Me’ y ‘Romantic Homicide’. La broma se hace sola. David Burke, de nombre real, se encuentra cooperando con las autoridades mientras lleva a cabo su gira norteamericana, continuada anoche con normalidad.

Este lunes, a causa de un fuerte hedor, la policía de la ciudad californiana descubrió un cuerpo en el maletero delantero de un vehículo incautado la semana pasada y aparcado en un centro de remolque en pleno Hollywood. Los restos humanos se encontraban en una bolsa y, por el momento, no hay información sobre la persona fallecida.

El artista de 20 años no ha hecho comentarios sobre lo ocurrido y se ha comportado de forma normal en redes sociales y en su último concierto, celebrado anoche. Pitchfork asegura que, al intentar contactar con el equipo de representación del artista, se les redirigió al abogado de d4vd, Blair Berk. El medio estadounidense no ha recibido respuesta.