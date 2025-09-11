Luz vuelve al rock en la estupenda ‘¿Qué has hecho conmigo?’

Luz Casal va a publicar un nuevo disco este invierno, aún por fechar, que ha presentado de momento con dos sencillos. Uno era una adaptación muy animada del clásico ‘Todo cambia’, en su momento escrito por el músico chileno Julio Numhauser y popularizado por Mercedes Sosa. El segundo single mantiene el ritmo, pero en un sentido muy diferente.

‘¿Qué has hecho conmigo?’, producida por Paco Salazar, recupera el sonido más rockero de la artista que conocimos en los años 80 pegada a una cazadora de cuero, antes de derivar hacia el bolero o la balada. Este nuevo tema conecta con aquellos inicios y otros temas que hizo después como ‘Loca’, extraído de su ‘V’ disco, un hit en 1989.



‘¿Qué has hecho conmigo?’, además de con aquella inmediatez, cuenta con un estribillo bien desarrollado a partir de la palabra «Tengo». Lo cual puede implicar «un millón de motivos» o «secretos prohibidos». Sintiéndolo mucho por Viva Suecia y Rigoberta Bandini, esto es lo más pegadizo que ha hecho Casal en los últimos años.

Por último, el tema cuenta con una letra original que se inspira «en la emoción de una fan al asistir a un concierto, capturando esos instantes únicos de conexión entre artista y público». «Lo que tú me provocas es sobrenatural», dice Luz en primera persona, situándose en el lugar de la fan, en este caso. Una temática no tan habitual en el mundo del pop-rock, y desde luego no ha sido por falta de oportunidades.

Luz sigue sumando actuaciones a su gira internacional, con Buenos Aires el proximo 12 de octubre. El 17 de enero estará en el Movistar Arena de Madrid, pero también hay fechas por toda Latinoamérica, en Francia o Bélgica. Detalles, en su web.

