Gorillaz cantan a un «Dictador Feliz» en su single de regreso

Cuando están a punto de actuar en Madrid, Gorillaz anuncian su nuevo disco. Eso sí, el sucesor de ‘Cracker Island‘ no verá la luz hasta bien entrado el año que viene. ‘The Mountain’ saldrá el 20 de marzo.
El primer single de esta obra se puede escuchar ya y cuenta con Sparks, que justo acaban de sacar un EP que amplía su álbum de este año, ‘MAD!‘. La colaboración de Gorillaz con Sparks se llama ‘Happy Dictator’ y no tenemos ni idea de a quién podría estar dedicada.
En la producción de ‘The Mountain’ han intervenido James Ford, Samuel Egglenton, y Remi Kabaka Jr., aunque el nombre que más sorprende ver en la lista de productores es Bizarrap. En su largo anterior, ya habían trabajado junto a Bad Bunny.
Entre los colaboradores están Idles, Johnny Marr y Omar Souleyman, entre otros. También han conseguido los derechos de varias personas que han fallecido, como Bobby Womack o Mark E. Smith. Gorillaz actúan el 20 de septiembre en Madrid. Pulse of Gaia (Universidad Autónoma) acaba de anunciar en Instagram los horarios del misterioso evento.
01 The Mountain [ft. Dennis Hopper, Ajay Prasanna, Anoushka Shankar, Amaan Ali
Bangash and Ayaan Ali Bangash]
02 The Moon Cave [ft. Asha Puthli, Bobby Womack, Dave Jolicoeur, Jalen Ngonda
and Black Thought]
03 The Happy Dictator [ft. Sparks]
04 The Hardest Thing [ft. Tony Allen]
05 Orange County [ft. Bizarrap, Kara Jackson and Anoushka Shankar]
06 The God of Lying [ft. Idles]
07 The Empty Dream Machine [ft. Black Thought, Johnny Marr and Anoushka
Shankar]
08 The Manifesto [ft. Trueno and Proof]
09 The Plastic Guru [ft. Johnny Marr and Anoushka Shankar]
10 Delirium [ft. Mark E. Smith]
11 Damascus [ft. Omar Souleyman and Yasiin Bey]
12 The Shadowy Light [ft. Asha Bhosle, Gruff Rhys, Ajay Prasanna, Amaan Ali
Bangash and Ayaan Ali Bangash]
13 Casablanca [ft. Paul Simonon and Johny Marr]
14 The Sweet Prince [ft. Ajay Prasanna, Johnny Marr and Anoushka Shankar]
15 The Sad God [ft. Black Thought, Ajay Prasanna and Anoushka Shankar]