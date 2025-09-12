RFTW: JADE, Sophie Ellis-Bextor, Kali Uchis, Demi Lovato…

Hoy 12 de septiembre se publican los discos de Belén Aguilera, JADE, Sophie Ellis-Bextor, Parcels, Ed Sheeran, Jens Lekman, Baxter Dury, King Princess, The Hidden Cameras o Twenty One Pilots. De todos ellos podéis escuchar un pedacito en nuestra playlist «Ready for the Weekend» en Spotify. La semana que viene, estrenaremos perfil oficial en Apple Music.

También hay novedades de Kali Uchis, Damiano David, Demi Lovato, Allie X, Rose Gray, Anna of the North, Rex Orange County, Gorillaz, Joy Orbison, Slayyyter y un larguísimo etcétera. Atención por ejemplo a la apuesta más tradicional de Rauw Alejandro.

Tras un agosto en el que casi ningún artista nacional quiso sacar nada, ahora sale todo a la vez. Tenemos nuevos singles de -agárrense que vienen curvas- Viva Suecia, Miss Caffeina, Depresión sonora, Soleá Morente, Vicente Navarro, Los Chivatos, dani dicostas, Besmaya, ELYELLA con Iván Ferreiro y Morad con Israel B, entre muchos otros.

