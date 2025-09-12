Villano Antillano, entre lxs artistas que desaparecen de Brava

La semana que viene se celebra Brava Madrid, un festival que en su momento calificamos como «El nuevo Orgullo LGTBIQ+» o -glups- «El Madrid que me representa«. Este año afrontó cierta polémica por su mudanza obligada a Torrejón de Ardoz. Se habilitarán lanzaderas y se ha ampliado el horario de la Renfe, para que el servicio de Cercanías acabe después de los conciertos.

Más compleja es la cuestión política: Brava Madrid está organizado por The Music Republic, como el FIB o Arenal Sound. La plataforma Superstruct compró hace un par de años esta promotora española. Después, otro fondo norteamericano, KKR, que participa en la promoción inmobiliaria en los territorios ocupados ilegalmente por Israel en Palestina, según informaba El Salto, se hizo con la plataforma Superstruct.

Esta semana algunos usuarios han notado en redes sociales que varios artistas que iban a participar han desaparecido del cartel de Brava Madrid. Pero nadie lo ha comunicado, ni el festival, ni los propios artistas. JENESAISPOP se ha puesto en contacto con la organización para obtener una explicación, de momento sin obtener respuesta, como tampoco la obtuvimos respecto al FIB.

Destaca, por ser claramente cabeza de cartel, el caso de Villano Antillano. Pero también han desaparecido del cartel Pixie Lott, Aquaria, Abril Zamora, Lalachús y Oro Jondo.

Permanecen Anastacia, A*Teens, Chanel, La Casa Azul, Javiera Mena, Miss Caffeina, Ms Nina, Daniela Blasco, Olly Alexander, Melanie C, Ojete Calor, Julieta, María Escarmiento, Chica Sobresalto o Deteresa. Suponemos que muchos de ellos hablarán del genocidio en Palestina durante su actuación, como ya se sucedió con Bad Gyal en el FIB o varios artistas en Sónar. Especialmente los españoles, pues nuestro país está más sensibilizado con Palestina que otros como Reino Unido o Alemania, por razones históricas.

Chica Sobresalto ha explicado sobre su caso lo siguiente: “No tengo dinero para cancelar y pagar lo que me cuesta incumplir un contrato. Literalmente no tengo dinero en mi posesión que cubra eso”.

Posición similar a la mostrada por Zahara por actuar en Granada Sound, festival vinculado a los mismos fondos: “No tocar este año supone asumir unas posibles consecuencias legales y económicas vinculadas a un contrato firmado que yo, personalmente, no puedo asumir. Por supuesto el año que viene no tocaré en ningún festival vinculado con KKR, pero con todo mi pesar los de este año no puedo eludirlos”.