‘crystallized’, uno de esos temas dance que simplemente funcionan

Hoy abrimos nuestra playlist Ready for the Weekend con un tema dance. ‘crystallized’, la nueva colaboración de John Summit con Inéz, se ha «teaseado» en festivales en semanas pasadas y en TikTok a la espera de que se viralizara incluso antes de tiempo.

Las playlists la han recibido con los brazos abiertos. Nada menos que abre «mint» de Spotify, que tiene 5 millones de suscritos. También está en «creamy» y «crying on the dance floor», además de en las playlists de novedades. Es decir, la industria la estaba esperando.

‘crystallized’ es efectivamente un tema muy «crying on the dance floor», en el que Inéz nos canta sobre una ruptura. En concreto una que se está superando. «A ti te gusta que duela» se contrapone a «te quise una vez, pero no habrá dos». Su timbre está cercano a lo que podría ofrecernos Fever Ray o cualquiera de las vocalistas amigas de Röyksopp.

La melodía tiene algo que te hace conectar enseguida, como pasó con la descomunal ‘We Are Your Friends’ de Justice y Simian, y la producción tiene subidas y bajadas hechas para ser devoradas por la audiencia de festivales de electrónica.

El DJ John Summit, de Illinois, es habitual de Lollapalooza, Coachella o el enlazado Tomorrowland, donde pinchó este tema este verano. Publicó un disco llamado ‘Comfort in Chaos’ en 2024, donde incluyó sus hits ‘Where You Are’ y ‘Shiver’, así como decenas de singles. Entre sus muchos remixes, trabajos para Ellie Goulding y Anyma. Inéz, mitad de ÄTNA, ya había cantado antes para John Summit, por ejemplo en ‘light years’.

