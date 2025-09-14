Karol G y Bocelli, a dúo ante 100.000 personas en el Vaticano

La Plaza de San Pedro del Vaticano ha acogido el primer macroconcierto pop de su historia. Así, 100.000 personas han podido presenciar de forma gratuita las actuaciones de Karol G, Andrea Bocelli, Pharrell Williams y John Legend gracias al Encuentro Mundial sobre la Fraternidad Humana.

El concierto ‘Grace for the World’ se celebró ayer en el Vaticano, reuniendo a algunos de los artistas más importantes del mundo. Karol G fue la clara estrella de la noche, interpretando ‘Mientras Me Curo del Cora’ y una sentida ‘Vivo por ella’ a dúo con el mismísimo Andrea Bocelli. El italiano, además, también reclutó a Teddy Swims para inaugurar el evento con ‘Amazing Grace’.

John Legend cantó ‘Glory’ y ‘Bridge Over Troubled Water’ al piano y, dado que el evento trataba sobre la bondad y la fraternidad humana, Pharrell Williams no tuvo que indagar mucho en su repertorio para encontrar la canción perfecta. ‘Happy’, por supuesto. El estadounidense también invitó en su discurso a iluminar el mundo con «luz» y «amor».

Jennifer Hudson y Angélique Kidjo, entre otros artistas, también estuvieron presentes en un espectáculo que contó con más de 3000 drones. Estos llenaron el cielo de imágenes inspiradas por los frescos de la Capilla Sixtina e incluso homenajearon al difunto Papa Francisco, proyectando su cara sobre el Vaticano.

Karol G junto a Andrea Bocelli cantando “Vivo Por Ella” en el evento “Grace For The World” en la ciudad de Roma. pic.twitter.com/4Log6ekhF0 — Karol G Site (@KarolGSite) September 13, 2025

“Grace makes space, curiosity leans in and together they can carry us toward one another.” Pharrell Williams opens the historic "Grace for the World" concert from Vatican City with a powerful message of unity. pic.twitter.com/FZyxabhdxc — ABC News (@ABC) September 13, 2025