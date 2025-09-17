Miley Cyrus lanzará 2 temas nuevos con Fleetwood Mac y David Byrne

Miley Cyrus ha anunciado que este viernes lanzará un nuevo sencillo titulado ‘Secrets’. Hace unas semanas, la artista reveló que esta canción estaría dedicada a su padre, Billy Ray Cyrus, y que se trataría de una colaboración con Lindsey Buckingham y Mick Fleetwood, integrantes de Fleetwood Mac.

‘Secrets’ formará parte de la reedición de ‘Something Beautiful’, el último álbum de Cyrus, que sale el viernes y traerá un segundo corte inédito junto a David Byrne llamado ‘Lockdown’.

Cyrus ha hecho el anuncio con un snippet en redes en el que se le puede oír cantar las líneas: «Anywhere you go / You know I’ll follow». Según indica People, la cantante reveló detalles de la canción cuando visitó el podcast de Monica Lewinsky, indicando que el tema habría ayudado a resolver algunas tensiones existentes con su padre. Por otro lado, Ray Cyrus publicó una Storie en Instagram asegurando que ‘Secrets’ era un «regalo» de su hija.

«Escribí la canción sobre mi padre porque quería que me contase todo aun sabiendo que había secretos, incluso cuando no quería saber nada», contó Miley a Lewinsky durante la conversación. «Quería ser la persona que le hiciese sentir tan seguro como para contarme las cosas que estaban haciendo daño a la familia. Quería hacerle pensar que soy lo suficientemente mayor como para soportarlo», aseguró la autora de ‘Something Beautiful’.

Los problemas familiares de los Cyrus llevan siendo objeto de rumores desde que Billy Ray Cyrus y Tish Cyrus se divorciasen en 2022 después de 30 años de matrimonio. Recientemente, Noah Cyrus contó a la revista People que estaba intentando mantenerse «separada» del «drama» familiar.