Elmiene devuelve la majestuosidad al R&B en su paso por Madrid

Elmiene es una de las promesas más sólidas del R&B y el neo soul salido de Reino Unido. Con figuras como Elton John alabando sus singles, el pasado lunes visitó el God Café de Madrid para realizar un showcase tan íntimo como majestuoso en el que todo giró en torno a la música y a su relajada personalidad.

Un chándal del Real Madrid, un teclado y un micro fue todo lo que necesitó el joven artista británico para dejar con la boca abierta a un público que no llegaba ni a las 50 personas. Sin parar de tocar, Elmiene pasó de un tema a otro sin esfuerzo y sin apenas transiciones. Tenía el escaparate del local detrás suyo, por lo que cada poco tiempo cualquier persona que pasaba por ahí se paraba a mirar de quién era la increíble voz que salía del establecimiento.

- Publicidad -

‘Someday’ y ‘Light Work’, dos de sus mayores singles, se sucedieron ante los gritos ahogados de algunas personas. Lo mismo con ‘Useless (Without You)’, el único single de su último proyecto y la Canción del Día. Al fin y al cabo, la sala estaba ocupada por los mayores fans de Elmiene de la capital. De ahí el elemento intimista del espectáculo de ‘Live From’: «Pequeños shows para los mayores fans».

En ‘Useless (Without You)’, Elmiene rescata el sonido del R&B de principios de los 2000 mientras canta sobre la estupidez de «dormir con las luces encendidas» o la inutilidad de «tocar las teclas con mi guitarra». Básicamente, el mundo del británico cambia por completo por no estar con la persona que ama: «Sin ti, no tenía que vivir mi vida», entona en el estribillo.

- Publicidad -

El artista también se robó los corazones del público gracias a una personalidad relajada y divertida, en contraste con el alma de muchas de sus piezas. En un momento dado, nos pidió que le ayudásemos a cantar la canción ‘Mama’: «Para algo he venido desde tan lejos», bromeó. Los coros fueron tímidos al principio, pero a la tercera vuelta ya no había nada que temer. El resultado, en el vídeo al final del artículo.