El particular post-punk de Floodlights, este finde en España

Este fin de semana llega a nuestro país el grupo australiano de art-rock Floodlights. Estarán concretamente el viernes 19 de septiembre en la Sala Vol de Barcelona y el sábado 20 de septiembre en la Wurlitzer de Madrid. Las entradas están disponibles.

El grupo repasará éxitos de sus dos discos anteriores, habituales de su repertorio, como ‘Small Town Pub’ o ‘Wide Open Land’. Por supuesto no faltarán las canciones de su nuevo disco, ‘Underneath’, publicado este mismo año.

- Publicidad -

En él encontramos ecos de post-punk muy vinculables a Joy Division, solo que con una sección de vientos que se acerca mucho más a Belle & Sebastian. Incluso el vídeo de ‘Cloud Away’, por ejemplo, es abiertamente luminoso, rodeado de campos y flores, y aderezado con los bonitos coros de Sarah Hellyer, que han despertado comparaciones acertadas con Cranberries.

La pegada de Floodlights se manifiesta en singles editados durante el último año como ‘Buoyant’, en cuyo vídeo se sumergen en agua como en las fotos promocionales de este disco; o ‘Can You Feel It’, que seleccionamos como Canción del Día hoy.

- Publicidad -

Lanzada como single de adelanto de ‘Underneath’ el pasado otoño, ‘Can You Feel It’ se ha convertido en uno de los himnos fundamentales de Floodlights. Con esa fantástica sección de vientos ya mencionada, el estribillo se sumerge en angustia en el persistente estribillo «estoy al borde de la nada», mientras las estrofas temen a lo desconocido. Los coros dan esperanza en esta pista también.

El grupo ha explicado que las letras salieron de manera catártica, de forma muy rápida, y que eso se transmite en el tema y en el propio modo en que nunca falta en su repertorio, donde suele sonar hacia la mitad.



