Sophie Ellis-Bextor / Perimenopop

Justo cuando empezábamos a asociar a Sophie Ellis-Bextor a un tipo de artista de pop «adulto» y de tendencia a la balada, después de una trilogía de discos que renovaron su carrera en el aspecto artístico y creativo (canciones como ‘Young Blood‘ o ‘Lost in the Sunshine’ merecieron mayor repercusión), el megaviral de ‘Murder On the Dancefloor‘ del año pasado ha devuelto a Ellis-Bextor a la pista de baile y al pop.

El regreso de Ellis-Bextor a la discoteca es una buena noticia, aunque ‘Perimenopop’ erra de entrada al titularse con un neologismo que trata de explicar el regreso de Ellis-Bextor al pop a sus 46 años (Cher sacó ‘Believe’ a los 52). Como si Ellis-Bextor tuviera que pedir perdón por hacer pop, el título, a pesar de su peculiaridad, peca de subrayar su contenido e intención de forma innecesaria.

- Publicidad -

Es el único pero que se le puede poner a un disco tremendamente eficiente, entretenido y que evita a toda costa la balada (la pista con los bpm más bajos, ‘Hard Sing’, es vinculable al sonido synthwave, no es una canción al piano). Diferentes sabores de dance-pop, nu-disco y new wave se suceden en un trabajo que funciona mejor en conjunto de lo que prometían sus singles por separado, gracias a su coherencia.

Si bien es cierto que ‘Perimenopop’ no es un disco tan contundente ni rompedor como otros de su mismo estilo, su propuesta está bien definida y su selección de pistas construyen un conjunto muy ameno. Las guitarras a lo Chic están presentes en ‘Relentless Love‘, después Nile Rodgers aparece en la pegadiza ‘Diamond in the Dark’, y tanto los sintes electro de ‘Vertigo‘ como las vibras sunshine-disco de ‘Dolce Vita’ van dejando un reguero de caramelos por el camino. ‘Freedom of the Night‘, el primer single, aparece en octavo lugar, prueba de la solidez del material.

- Publicidad -

La elegante y bonita voz de Ellis-Bextor sigue siendo el centro de unas canciones eficientes que cumplen su cometido de ofrecer un buen rato de euforia pop. Talentos como MNEK o Sigrid aportan ideas en ‘Perimenopop’ y Shura hace coros en ‘Freedom of the Night’, pero Ellis-Bextor lleva las canciones a su terreno: nunca dirías que la maravillosa ‘Stay on Me’ es una composición de Selena Gomez y Julia Michaels probablemente recuperada de algún cajón. Se nota que ‘Perimenopop’ es un proyecto multinacional.

Aunque el sonido de ‘Perimenopop’ tira más por un pop-disco chicle y manso (‘Taste’ es un gran ejemplo, pues parece de Purple Disco Machine o de la Kylie de ‘DISCO‘) que por el riesgo, incluso cuando James Greenwood produce ‘Layers’ en una canción efectivamente llena de «capas», ‘Perimenopop’ convence gracias a su cuidado conjunto. ‘Don’t Know What You’ve Got Til It’s Gone’, recordando a ‘Cool’ de Gwen Stefani, es un cierre idóneo.