Sophie Ellis-Bextor / Perimenopop

Justo cuando empezábamos a asociar a Sophie Ellis-Bextor a un tipo de artista de pop «adulto» y de tendencia a la balada, después de una trilogía de discos que renovaron su carrera en el aspecto artístico y creativo (canciones como ‘Young Blood‘ o ‘Lost in the Sunshine’ merecieron mayor repercusión), el megaviral de ‘Murder On the Dancefloor‘ del año pasado ha devuelto a Ellis-Bextor a la pista de baile y al pop.
El regreso de Ellis-Bextor a la discoteca es una buena noticia, aunque ‘Perimenopop’ erra de entrada al titularse con un neologismo que trata de explicar el regreso de Ellis-Bextor al pop a sus 46 años (Cher sacó ‘Believe’ a los 52). Como si Ellis-Bextor tuviera que pedir perdón por hacer pop, el título, a pesar de su peculiaridad, peca de subrayar su contenido e intención de forma innecesaria.
Es el único pero que se le puede poner a un disco tremendamente eficiente, entretenido y que evita a toda costa la balada (la pista con los bpm más bajos, ‘Hard Sing’, es vinculable al sonido synthwave, no es una canción al piano). Diferentes sabores de dance-pop, nu-disco y new wave se suceden en un trabajo que funciona mejor en conjunto de lo que prometían sus singles por separado, gracias a su coherencia.
Si bien es cierto que ‘Perimenopop’ no es un disco tan contundente ni rompedor como otros de su mismo estilo, su propuesta está bien definida y su selección de pistas construyen un conjunto muy ameno. Las guitarras a lo Chic están presentes en ‘Relentless Love‘, después Nile Rodgers aparece en la pegadiza ‘Diamond in the Dark’, y tanto los sintes electro de ‘Vertigo‘ como las vibras sunshine-disco de ‘Dolce Vita’ van dejando un reguero de caramelos por el camino. ‘Freedom of the Night‘, el primer single, aparece en octavo lugar, prueba de la solidez del material.
La elegante y bonita voz de Ellis-Bextor sigue siendo el centro de unas canciones eficientes que cumplen su cometido de ofrecer un buen rato de euforia pop. Talentos como MNEK o Sigrid aportan ideas en ‘Perimenopop’ y Shura hace coros en ‘Freedom of the Night’, pero Ellis-Bextor lleva las canciones a su terreno: nunca dirías que la maravillosa ‘Stay on Me’ es una composición de Selena Gomez y Julia Michaels probablemente recuperada de algún cajón. Se nota que ‘Perimenopop’ es un proyecto multinacional.
Aunque el sonido de ‘Perimenopop’ tira más por un pop-disco chicle y manso (‘Taste’ es un gran ejemplo, pues parece de Purple Disco Machine o de la Kylie de ‘DISCO‘) que por el riesgo, incluso cuando James Greenwood produce ‘Layers’ en una canción efectivamente llena de «capas», ‘Perimenopop’ convence gracias a su cuidado conjunto. ‘Don’t Know What You’ve Got Til It’s Gone’, recordando a ‘Cool’ de Gwen Stefani, es un cierre idóneo.