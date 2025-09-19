BRAVA condena el genocidio y niega cualquier vínculo con Israel

El vínculo societario de BRAVA Madrid con KKR, el fondo de inversión con lazos en Israel, ha estado en boca de todos en los últimos días, a medida que se ha ido acercando el inicio del festival, que empieza hoy.

El silencio sepulcral de BRAVA Madrid en torno a la polémica había desconcertado a sus seguidores. Muchos han decidido devolver sus entradas en los últimos días o semanas. Paralelamente, artistas que estaban confirmados en el cartel, como Villano Antillano, han desaparecido de la programación de manera misteriosa.

A horas de abrir sus puertas, BRAVA Madrid ha decidido emitir un comunicado en el que condena el «genocidio» que se está perpetrando en Gaza, y en el que niega cualquier vínculo «comercial o económico con el Estado de Israel». Además, comparte banderas de Palestina con la consigna «Free Palestine».

BRAVA Madrid se desvincula totalmente de Israel y explica que el festival «pertenece a Superstruct Entertainment, que a su vez es propiedad de diversos inversores, entre ellos KKR, un fondo estadounidense que participa en numerosas compañías de muy diversos sectores y territorios». «Ninguno de nuestros inversores tiene influencia alguna en las operaciones del festival», indica, «y todas nuestras decisiones se toman en función de los intereses de nuestros fans, artistas, socios y colaboradores».

BRAVA señala que «todos los ingresos y beneficios de BRAVA Madrid permanecen íntegramente en nuestra compañía y se reinvierten en el desarrollo de los festivales», palabras que recuerdan a las compartidas por el Sónar en su propio comunicado.

BRAVA, como decimos, arranca hoy, con un cartel que incluye a Anastacia, Olly Alexander, Melanie C, A*Teens, Chanel, Miss Caffeina, Ojete Calor o Julieta.

