Lady Gaga tampoco puede con Florence Welch en nuestro top 40

Sebas E. Alonso
Florence + the Machine tiene bien amarrado el número 1 en JENESAISPOP. ‘Everybody Scream’ ocupa la primera plaza por 4ª semana consecutiva, esta vez conteniendo a Lady Gaga en el top 2. ‘The Dead Dance’ ha obtenido el 32% de los votos en las Stories de Instagram, mientras Florence ha llegado al 45%. Muy lejos de ambas quedan Suede y Saint Etienne. Otras entradas destacadas han sido las de Wolf Alice y Amor Líquido con Las Petunias. Deftones rondan el top 20. Ya podéis escuchar cómo ha quedado el top 40, junto a las 10 nuevas candidatas, en Apple Music.

Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Top Ant. Peak Sem. Canción Artista
1 1 1 4 Everybody Scream Florence + the Machine Vota
2 2 1 The Dead Dance Lady Gaga Vota
3 3 1 Dancing with the Europeans Suede Vota
4 4 1 Brand New Me Saint Etienne, Confidence Man Vota
5 2 2 2 Mind Loaded Blood Orange Vota
6 6 1 Just Two Girls Wolf Alice Vota
7 7 3 3 Tears Sabrina Carpenter Vota
8 4 4 2 Sayonara KNEECAP, Paul Hartnoll Vota
9 9 9 2 Fineshyt Amaarae Vota
10 5 5 3 The Sofa Wolf Alice Vota
11 11 1 No seré una estrella Amor líquido, Las Petunias Vota
12 14 12 2 What Is the Reason for It? David Byrne, Hayley Williams Vota
13 11 3 6 Callaíto Alizzz Vota
14 12 8 3 Obsession Oliver Sim Vota
15 20 15 2 Elegante La Paloma Vota
16 23 4 4 Don’t Click Play Ava Max Vota
17 6 1 6 The Subway Chappell Roan Vota
18 21 18 2 The Jamie Oliver Petrol Station CMAT Vota
19 19 1 milk of the madonna Deftones Vota
20 16 3 4 Jealous Type Doja Cat Vota
21 8 8 3 Da me Bad Gyal Vota
22 25 15 3 SexOnTheBeat ADÉLA Vota
23 40 13 3 Math Equation Austra Vota
24 19 19 2 Morir en primavera JUVENTUDE Vota
25 27 10 8 place of my own Purity Ring Vota
26 3 3 4 Strange Things Happen Alison Goldfrapp Vota
27 17 2 8 End of Summer Tame Impala Vota
28 22 6 5 Fast Demi Lovato Vota
29 10 6 7 Dream Night Jamie xx Vota
30 18 9 6 Candy from a Stranger Jens Lekman Vota
31 13 9 5 Dust Bowl Ethel Cain Vota
32 24 14 3 back to friends sombr Vota
33 32 27 3 Statue in the Square Kae Tempest Vota
34 33 11 7 Sugar Sweet Mariah Carey, Shenseea, Kehlani Vota
35 15 1 10 malibU rusowsky Vota
36 30 1 19 Pipe dream Guitarricadelafuente Vota
37 28 3 24 End of the World Miley Cyrus Vota
38 29 2 33 M.A.P.S. Amaia Vota
39 31 1 21 What Was That Lorde Vota
40 37 7 6 Kiss It Kiss It Reneé Rapp Vota
Candidatos Canción Artista
Here All Night Demi Lovato Vota
Words Big Thief Vota
Soledad Belén Aguilera Vota
Unconditional JADE Vota
Secrets Miley Cyrus Vota
Invisible Thread The Divine Comedy Vota
Cómo pensarte mal Teo Planell Vota
Take a Drive Rex Orange County Vota
Stay on Me Sophie Ellis-Bextor Vota
Can You Feel It Floodlights Vota

