Lady Gaga tampoco puede con Florence Welch en nuestro top 40

Florence + the Machine tiene bien amarrado el número 1 en JENESAISPOP. ‘Everybody Scream’ ocupa la primera plaza por 4ª semana consecutiva, esta vez conteniendo a Lady Gaga en el top 2. ‘The Dead Dance’ ha obtenido el 32% de los votos en las Stories de Instagram, mientras Florence ha llegado al 45%. Muy lejos de ambas quedan Suede y Saint Etienne. Otras entradas destacadas han sido las de Wolf Alice y Amor Líquido con Las Petunias. Deftones rondan el top 20. Ya podéis escuchar cómo ha quedado el top 40, junto a las 10 nuevas candidatas, en Apple Music.
Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.
|Top
|Ant.
|Peak
|Sem.
|Canción
|Artista
|1
|1
|1
|4
|Everybody Scream
|Florence + the Machine
|Vota
|2
|–
|2
|1
|The Dead Dance
|Lady Gaga
|Vota
|3
|–
|3
|1
|Dancing with the Europeans
|Suede
|Vota
|4
|–
|4
|1
|Brand New Me
|Saint Etienne, Confidence Man
|Vota
|5
|2
|2
|2
|Mind Loaded
|Blood Orange
|Vota
|6
|–
|6
|1
|Just Two Girls
|Wolf Alice
|Vota
|7
|7
|3
|3
|Tears
|Sabrina Carpenter
|Vota
|8
|4
|4
|2
|Sayonara
|KNEECAP, Paul Hartnoll
|Vota
|9
|9
|9
|2
|Fineshyt
|Amaarae
|Vota
|10
|5
|5
|3
|The Sofa
|Wolf Alice
|Vota
|11
|–
|11
|1
|No seré una estrella
|Amor líquido, Las Petunias
|Vota
|12
|14
|12
|2
|What Is the Reason for It?
|David Byrne, Hayley Williams
|Vota
|13
|11
|3
|6
|Callaíto
|Alizzz
|Vota
|14
|12
|8
|3
|Obsession
|Oliver Sim
|Vota
|15
|20
|15
|2
|Elegante
|La Paloma
|Vota
|16
|23
|4
|4
|Don’t Click Play
|Ava Max
|Vota
|17
|6
|1
|6
|The Subway
|Chappell Roan
|Vota
|18
|21
|18
|2
|The Jamie Oliver Petrol Station
|CMAT
|Vota
|19
|–
|19
|1
|milk of the madonna
|Deftones
|Vota
|20
|16
|3
|4
|Jealous Type
|Doja Cat
|Vota
|21
|8
|8
|3
|Da me
|Bad Gyal
|Vota
|22
|25
|15
|3
|SexOnTheBeat
|ADÉLA
|Vota
|23
|40
|13
|3
|Math Equation
|Austra
|Vota
|24
|19
|19
|2
|Morir en primavera
|JUVENTUDE
|Vota
|25
|27
|10
|8
|place of my own
|Purity Ring
|Vota
|26
|3
|3
|4
|Strange Things Happen
|Alison Goldfrapp
|Vota
|27
|17
|2
|8
|End of Summer
|Tame Impala
|Vota
|28
|22
|6
|5
|Fast
|Demi Lovato
|Vota
|29
|10
|6
|7
|Dream Night
|Jamie xx
|Vota
|30
|18
|9
|6
|Candy from a Stranger
|Jens Lekman
|Vota
|31
|13
|9
|5
|Dust Bowl
|Ethel Cain
|Vota
|32
|24
|14
|3
|back to friends
|sombr
|Vota
|33
|32
|27
|3
|Statue in the Square
|Kae Tempest
|Vota
|34
|33
|11
|7
|Sugar Sweet
|Mariah Carey, Shenseea, Kehlani
|Vota
|35
|15
|1
|10
|malibU
|rusowsky
|Vota
|36
|30
|1
|19
|Pipe dream
|Guitarricadelafuente
|Vota
|37
|28
|3
|24
|End of the World
|Miley Cyrus
|Vota
|38
|29
|2
|33
|M.A.P.S.
|Amaia
|Vota
|39
|31
|1
|21
|What Was That
|Lorde
|Vota
|40
|37
|7
|6
|Kiss It Kiss It
|Reneé Rapp
|Vota
|Candidatos
|Canción
|Artista
|–
|Here All Night
|Demi Lovato
|Vota
|–
|Words
|Big Thief
|Vota
|–
|Soledad
|Belén Aguilera
|Vota
|–
|Unconditional
|JADE
|Vota
|–
|Secrets
|Miley Cyrus
|Vota
|–
|Invisible Thread
|The Divine Comedy
|Vota
|–
|Cómo pensarte mal
|Teo Planell
|Vota
|–
|Take a Drive
|Rex Orange County
|Vota
|–
|Stay on Me
|Sophie Ellis-Bextor
|Vota
|–
|Can You Feel It
|Floodlights
|Vota