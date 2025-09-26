Love of Lesbian, Björk, Paramore… se suman al boicot a Israel

Love of Lesbian ha comunicado que no participará en ningún festival vinculado al inversor pro-israelí KKR. «Desde Love of Lesbian queremos compartir con vosotros que hemos tomado la decisión de desvincularnos de los festivales en los que la empresa KKR tenga participación accionarial», dice el texto que ha sido difundido en el programa Mañaneros 360 de TVE. Como consecuencia de esta decisión, Love of Lesbian cancela su actuación en el festival Interestelar de Sevilla de 2026.
«Esta decisión es el resultado de una serie de debates internos que han requerido tiempo», explica la banda liderada por Santi Balmes. «No somos sun grupo que tome decisiones impulsivas; intentamos siempre construir una respuesta común, honesta y compartida. Y no mentimos: no siempre es fácil ya que somos plurales, imperfectos y con tantas dudas y miedos como cualquier otro».
Love of Lesbian, que ha pedido la libertad de Palestina, y condenado el genocidio nombrando a su perpetrador, Benjamin Netanhyahu, en festivales como el Cruïlla, añade: «Hemos necesitado tiempo y muchas conversaciones para tomar esta decisión que conlleva consecuencias que, a veces, no se ven a simple vista. En algunos conciertos pasados habíamos expresado nuestra postura sobre este genocidio del pueblo palestino, desde el altavoz que nos proporciona el escenario, intentando ser un pequeño caballo de Troya desde dentro. Pero ahora ha llegado el momento de dar el siguiente paso. Esta decisión, supone, inevitablemente, renunciar a algunos festivales con los que ya teníamos conversaciones avanzadas para 2026, pero creemos que la coherencia con lo que pensamos y sentimos ahora mismo debe prevalecer».
«Dicho sea de paso, queremos aclarar que siempre nos hemos sentido muy bien tratados por estos festivales», puntualiza la banda. «En realidad, esa fantástica relación forjada a través de los años, ha hecho que nuestra decisión haya sido aún más difícil porque conocemos a los equipos humanos que hay detrás de ellos y que nada tienen que ver con esta situación».
Love of Lesbian se suma, desde España, al boicot cultural contra Israel en protesta por el genocidio en Gaza y para presionar al gobierno israelí a detener la invasión. A escala internacional, Björk y Paramore, así como Hayley Williams en solitario, se han sumado a la campaña No Music for Genocide, que insta a los artistas a bloquear su música en todas las plataformas musicales israelíes y cuenta con el apoyo de unos 400 artistas. Recientemente, Massive Attack se ha unido a esta iniciativa y, paralelamente, ha anunciado que ha solicitado a Universal la retirada de toda su música de Spotify debido a los lazos militares de la empresa sueca.