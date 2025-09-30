Mónica Naranjo y Nebulossa dan -ahora sí- con un hit potencial

Mónica Naranjo fue este lunes la invitada de ‘La Revuelta’ de David Broncano. Gran parte de la conversación estuvo centrada en su papel en ‘La Isla de las Tentaciones’ y en lo icónica que fue la edición de Estefanía. Pero en verdad Mónica Naranjo acudía para presentar nuevo single. Y no un single cualquiera.

‘Por un like’ es una composición que Mónica Naranjo ha trabajado con Isra Dante Ramos en cuanto a la música, y con Nebulossa y Lorenzo Giner en cuanto a la letra. La producción es de Nebulossa. Nuestra Canción del Día hoy sucede a su grabación conjunta, la frustrante ‘Venenosa‘, que parecía una canción de Gloria Trevi, Thalía o Raffaela Carrá, por alguna razón. ‘Por un like’ es una composición mucho más certera, que curiosamente tiene el sello de Mónica Naranjo y el de Nebulossa a la vez, como ‘Venenosa’ no conseguía.

Por un lado, estamos ante la típica composición de Nebulossa, electrónica y con un montón de reflexiones sobre el «qué dirán». La letra retrata a una niña rara que busca aprobación, traducido en los términos de hoy, «likes»:

«Desde pequeña me quebré ante la realidad

Que ni era mona ni tenía ningún imán

Ni al hablar, ni al andar

Era invisible y lo tenía que remediar».

Por otro, la voluntad coral del tema es 100% ‘Palabra de mujer‘, con incluso referencias a ‘Desátame’, que parece que va a emerger en cualquier momento en forma de mash-up. Toda la grabación contiene el típico estilo rococó y recargado de Mónica Naranjo, bien aplicado: cuerdas, sintetizadores, voces y más voces, fantasía.

Ahora sí, esta parece la mejor vía de recordar que Mónica Naranjo tiene una gira de «grandes éxitos» que promocionar este otoño por toda España. El 11 de octubre la espera Sevilla y el 18 de octubre, Murcia. Ya en noviembre, el día 1 estará en Málaga y el día 22, en Valencia. El tour acaba el 15 de diciembre en Madrid; y el 19 de diciembre en Barcelona.





Entrevista a Mónica Naranjo