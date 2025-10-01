Las mejores canciones del momento: septiembre 2025

Cerrado el mes de septiembre, recopilamos todas las «Canciones del Día» en una nueva playlist que ya podéis escuchar en Apple Music (el viejo link de Spotify continúa operativo). Es ocasión de degustar o redescubrir algunas de las canciones que más están funcionando a nivel global, como es el caso de los singles de RAYE u Olivia Dean; y también de descubrir nuevos artistas, como aleksiah, sleepazoid, Laaza, Amor Líquido, Teo Planell -que al fin llega a su debut- o así te voy a recordar. Entre los últimos Discos Recomendados, por supuesto Blood Orange, Big Thief, Lola Young, Belén Aguilera y JADE.
RAYE / WHERE IS MY HUSBAND!
Olivia Dean / Man I Need
KNEECAP, Paul Hartnoll / Sayonara
John Summit, Inéz / crystallized
Blood Orange / Mind Loaded
Doja Cat / Gorgeous
Demi Lovato / Here All Night
aleksiah / Punk Drunk Love
YUNG PRADO / Pensando en ti
Rex Orange County / Take a Drive
Miley Cyrus, Lindsey Buckingham, Mick Fleetwood / Secrets
Wolf Alice / Just Two Girls
sleepazoid / NEW AGE
Lola Young / Not Like That Anymore
Amor Líquido, Las Petunias / No seré una estrella
Judeline, Amaia / com você
Belén Aguilera / Bruja
Teo Planell / Cómo pensarte mal
Big Thief / Words
Mac DeMarco / Shining
David Byrne, Ghost Train Orchestra, Hayley Williams / What Is the Reason for It?
Nacho Vegas / Alivio
Tame Impala / Dracula
Lady Gaga / The Dead Dance
Mónica Naranjo / Por un like
JADE / Unconditional
JUVENTUDE / Morir en primavera
La M.O.D.A. / No te necesito para ser feliz
Zaz / Sains et saufs
Laaza / De ciudad
Mon Laferte, NATHY PELUSO / La Tirana
asi te voy a recordar / primera estampida
Elmiene / Useless (Without You)
Turista Sueca / Síndrome de Estocolmo
Floodlights / Can You Feel It