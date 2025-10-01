Las mejores canciones del momento: septiembre 2025

Cerrado el mes de septiembre, recopilamos todas las «Canciones del Día» en una nueva playlist que ya podéis escuchar en Apple Music (el viejo link de Spotify continúa operativo). Es ocasión de degustar o redescubrir algunas de las canciones que más están funcionando a nivel global, como es el caso de los singles de RAYE u Olivia Dean; y también de descubrir nuevos artistas, como aleksiah, sleepazoid, Laaza, Amor Líquido, Teo Planell -que al fin llega a su debut- o así te voy a recordar. Entre los últimos Discos Recomendados, por supuesto Blood Orange, Big Thief, Lola Young, Belén Aguilera y JADE.

RAYE / WHERE IS MY HUSBAND!

Olivia Dean / Man I Need

KNEECAP, Paul Hartnoll / Sayonara

John Summit, Inéz / crystallized

Blood Orange / Mind Loaded

Doja Cat / Gorgeous

Demi Lovato / Here All Night

aleksiah / Punk Drunk Love

YUNG PRADO / Pensando en ti

Rex Orange County / Take a Drive

Miley Cyrus, Lindsey Buckingham, Mick Fleetwood / Secrets

Wolf Alice / Just Two Girls

sleepazoid / NEW AGE

Lola Young / Not Like That Anymore

Amor Líquido, Las Petunias / No seré una estrella

Judeline, Amaia / com você

Belén Aguilera / Bruja

Teo Planell / Cómo pensarte mal

Big Thief / Words

Mac DeMarco / Shining

David Byrne, Ghost Train Orchestra, Hayley Williams / What Is the Reason for It?

Nacho Vegas / Alivio

Tame Impala / Dracula

Lady Gaga / The Dead Dance

Mónica Naranjo / Por un like

JADE / Unconditional

JUVENTUDE / Morir en primavera

La M.O.D.A. / No te necesito para ser feliz

Zaz / Sains et saufs

Laaza / De ciudad

Mon Laferte, NATHY PELUSO / La Tirana

asi te voy a recordar / primera estampida

Elmiene / Useless (Without You)

Turista Sueca / Síndrome de Estocolmo

Floodlights / Can You Feel It

