Louis Tomlinson se pone psicodélico y anuncia gira

En las últimas horas, Louis Tomlinson nos ha inundado de novedades. En primer lugar, ha estrenado un single llamado ‘Lemonade’, de corte psicodélico.
Los beats de ‘Lemonade’ trotan a diferentes tempos, y los teclados recuerdan incluso a proyectos tipo Tame Impala. Como co-autor, junto a Louis encontramos a Theo Hutchcraft, conocido por ser el líder de Hurts. Produce el tema Nicolas Rebscher, quien ha trabajado con AURORA o con el propio ex One Direction anteriormente. Por ejemplo, en ‘Out of My System’.
Además, Tomlinson ha anunciado un álbum llamado ‘How Did I Get Here?’ que verá la luz el 23 de enero. Serán 12 pistas de las que aún no se han revelado los nombres. Tan sólo sabemos que ‘Lemonade’ será el corte 1.
Aunque lo más importante es que habrá presentación en vivo. La gira de Louis Tomlinson recorrerá Europa y Norteamérica a partir de marzo de 2026. Respecto a España, estará el 12 de abril en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 13 de abril en el Movistar Arena de Madrid. Las entradas salen a la venta el 10 de octubre en Live Nation y Ticketmaster. Habrá una preventa en Live Nation-S.SMusic a partir del miércoles 08 de octubre a las 10h. La preventa en Live Nation es el jueves 9 de octubre a las 10h. Las entradas estarán disponibles desde 35 € (+ gastos de distribución).
Os dejamos con las fechas en Reino Unido y Europa:
Lun 23 de marzo – Barclays Arena, Hamburgo
Mié 25 de marzo – Unity Arena, Oslo
Vie 27 de marzo – Helsinki Halli, Helsinki
Dom 29 de marzo – Avicii Arena, Estocolmo
Lun 30 de marzo – KB Hallen, Copenhague
Mié 1 de abril – Uber Arena, Berlín
Jue 2 de abril – Lanxess Arena, Colonia
Sáb 4 de abril – Arena Gliwice, Gliwice
Dom 5 de abril – O2 Arena, Praga
Lun 6 de abril – Marx Halle, Viena
Jue 9 de abril – Unipol Arena, Bolonia
Vie 10 de abril – Unipol Forum, Milán
Dom 12 de abril – Palau Sant Jordi, Barcelona
Lun 13 de abril – Movistar Arena, Madrid
Mié 15 de abril – LDLC Arena, Lyon
Vie 17 de abril – Olympiahalle, Múnich
Dom 19 de abril – Lotto Arena, Amberes
Lun 20 de abril – Ziggo Dome, Ámsterdam
Mar 21 de abril – Accor Arena, París
Vie 24 de abril – Co-op Live, Mánchester
Sáb 25 de abril – Utilita Arena, Birmingham
Lun 27 de abril – OVO Hydro, Glasgow
Mar 28 de abril – First Direct Arena, Leeds
Jue 30 de abril – 3Arena, Dublín
Sáb 2 de mayo – The Brighton Centre, Brighton
Dom 3 de mayo – The O2, Londres