El éxito de los conciertos de punk y derivados debería medirse por lo que sudan público y artista. Si ese fuera el caso, el show de Mujeres anoche en la Sala But fue un 10, o casi. Especialmente su líder Yago Alcover Pujol terminó hecho una sopa, y aun así continuó ametrallando hits y dando cabezazos a cada frase que soltaba, hasta el final, tras hora y media de concierto.

Ochoymedio está celebrando una serie de conciertos especiales para celebrar su 25º aniversario. Los actos comenzaron el pasado sábado reuniendo en Teatro Eslava pequeñas actuaciones de gente como Hidrogenesse o Javiera Mena, y ahora han arrancado los conciertos al completo, empezando por Mujeres, que se supone que iban a presentar ‘Un sentimiento importante‘.

Las selecciones de Ochoymedio para recordar un disco entero pueden parecer un tanto aleatorias: a ‘LPIV’ de Los Punsetes me remito. Un total de cero canciones de tal álbum de Mujeres aparecen entre las más populares del trío en las plataformas de streaming. La propuesta parece una manera de huir del pensamiento único. Pero bueno: nosotros llamamos una vez a La Casa Azul para tocar un álbum en un aniversario, y no fue ‘La revolución sexual’ al completo, sino su debut de 19 minutos (canceló por enfermedad).

Como adivinando que quizá el show previsto no funcionaría igual de bien que los habituales, el bajista y co-vocalista Pol Rodellar Martí anunció nada más salir que no iban a tocar ‘Un sentimiento importante’. Que pasaban. Que había sido solo márketing. Dispararon temas de otros discos, a saber ‘Cae la noche’, ‘Besos’, ‘Rock y amistad’ y ‘Un gesto brillante’. Hicieron bien. La gente se los sabía todos, se despertaron los primeros pogos. Pero era broma. Pasadas las primeras cuatro canciones, sí interpretaron ‘Un sentimiento importante’ al completo.

El grupo reconoció que nunca había ofrecido un concierto como este. Suelen tocar algunos temas del álbum que los convocaba, pero otros nunca los habían hecho en vivo. Evidentemente ‘Vete con él’ arrasó, también ‘Siempre eterno’, pero otras canciones -bien resueltas finalmente- parecían haberlas olvidado ellos mismos. «Esta tenía una caja de ritmos», dijeron medio sorprendidos sobre ‘No es tu sitio’. A la altura de ‘Ley de la gravedad’ más o menos, parecían medio aliviados de poder volver a sus hits.

Aunque antes hay que hablar de la canción titular de ‘Un sentimiento importante’. Esa sí que justificó todo el concierto: Pol se lanzó con su bajo y todo a surfear sobre los hombros de la gente, y el público la siguió coreando incluso cuando no tocaba. Un ejemplo palmario de la conexión que tienen Mujeres con su público, gracias a unas melodías excelentes que podrían haber escrito Juan y Junior, solo que dispuestas con la agitación de los Buzzcocks, Wire o incluso un Jerry Lee Lewis.

«Al final, abrazos» y muchos más hits. ‘Si piensas en mí’, ‘No puedo más’, ‘Tú y yo’… Cada dos o tres minutos, una gran canción. Presentaron un nuevo tema con la teclista de Aiko El Grupo, ‘Alucinante’, avance del disco que sacarán en febrero, apareció David Burgués de La Élite (en la segunda foto) para hacer lo suyo en ‘Cardio y caladas’ y poco después se despidieron sin bis.

Cerraron el concierto el popurrí entre ‘Romance romántico’ y «Un sentimiento», otra vez, porque nunca tendremos suficiente, antes de una versión de Kokoshca. ‘No volveré’ es la viva contradicción porque todo el mundo quiere volver a un concierto de Mujeres, y ellos también. «Llenar una sala así un puto jueves en Madrid… no sabéis lo que es para nosotros», dijo Yago, que invitó a todo el mundo a seguir la fiesta en el Fotomatón, donde pinchaban. ¿Quién podía parar después de tal chute de adrenalina?