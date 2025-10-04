Sí, The Temper Trap eran más que ‘Sweet Disposition’

The Temper Trap lograron hace 15 años un gran éxito con ‘Sweet Disposition’, uno de los sencillos de presentación de ‘Conditions‘ (2010), su álbum debut. Uno de esos éxitos «crossover» del pop indie que calaban sobre todo en listas británicas y europeas, y que ha demostrado una sorprendente longevidad: hoy suma cerca de 800 millones de streamings solo en Spotify.

‘Sweet Disposition’ también convertía a la banda australiana liderada por Dougy Mandagi en un claro «one hit wonder» del siglo actual. Por mucho que pese la etiqueta, sus números hablan por sí solos. Salvo algún hit menor como ‘Trembling Hands’ o ‘Fall Together’, sus dos discos siguientes, ‘The Temper Trap’ (2012) y ‘Thick as Thieves’ (2016), pasaban desapercibidos.

The Temper Trap no han parado de tocar, por ejemplo en España, pero hace casi una década que no lanzan nuevo material. Estos días, el quinteto ha sorprendido publicando dos de las mejores canciones de su carrera, la percusiva y distorsionada ‘Lucky Dimes’ y la festivalera ‘Giving Up Air’. Formarán parte, presumiblemente, de un nuevo álbum que se avecina.

Si ‘Lucky Dimes’ era el sorprendente regreso de un grupo que no ha publicado material nuevo en nueve años, ‘Giving Up Air’ es el potencial himno festivalero que debe suceder a ‘Sweet Disposition’ en el canon de clásicos de The Temper Trap. Ambas producciones están cortadas por el mismo patrón, y el falsete de Dougy Mandagi vuelve a brillar, pero en ‘Giving Up Air’ el pulso se acelera, la energía se desborda y las emociones estallan a flor de piel.

‘Giving Up Air’ es una canción sobre el duelo, como ha explicado Dougy en una nota oficial, pero su energía y fuerza emocional remiten de manera nostálgica al indie de los 2010s. Eso sí, The Temper Trap vuelven a demostrar que ellos siempre poseyeron una impronta más delicada y melódica, evidente tanto en ‘Sweet Disposition’ como en ‘Giving Up Air’.



